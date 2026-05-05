Siga la transmisión en vivo del anuncio del gabinete de Laura Fernández aquí

Laura Fernández, quien asumirá como presidenta de la República este viernes 8 de mayo, anuncia su gabinete.

La presidenta electa, Laura Fernández, presentará este martes 5 de mayo a los integrantes de su gabinete para el periodo constitucional que está por iniciar.

El anuncio oficial iniciará a partir de las 11:00 a.m. en las instalaciones del Teatro Popular Melico Salazar, en San José.

Durante el acto, se prevé el nombramiento de 21 jerarcas para las distintas carteras ministeriales, además de 19 presidencias ejecutivas de instituciones autónomas. Así, la mandataria electa completará el diseño de su equipo de trabajo previo al traspaso de poderes.