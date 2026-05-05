Política

Siga la transmisión en vivo del anuncio del gabinete de Laura Fernández aquí

La presidenta electa, Laura Fernández, revela este martes a los ministros y jerarcas institucionales que conformarán su equipo de Gobierno.

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Por Yucsiany Salazar
Reunión Laura Fernández con diputados del Frente Amplio / Foto John Durán
Laura Fernández, quien asumirá como presidenta de la República este viernes 8 de mayo, anuncia su gabinete. (JOHN DURAN/John Durán)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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