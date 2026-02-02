Obispo hace importante llamado a Laura Fernández tras ganar las elecciones 2026

El obispo de la Diócesis de Tilarán-Liberia, monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora, dirigió este lunes un llamado a la presidenta electa, Laura Fernández, tras su victoria en las elecciones nacionales del domingo 1.° de febrero.

El mensaje fue emitido en San José, donde el prelado felicitó tanto a Fernández como a la ciudadanía que acudió a las urnas.

“El pueblo ha hablado en las urnas, felicito a todos los que han participado en esta fiesta cívica de este proceso electoral: ¡A tantas personas de todos los partidos que se han sudado la chaqueta!”, indicó.

Salazar agregó que, como ciudadano y como pastor, reconoce el resultado electoral y expresó sus mejores deseos a las nuevas autoridades. “Felicito a las autoridades elegidas.

“A la nueva presidenta, la señora Laura, desearle lo mejor, de lo mejor, que cuente con nuestras oraciones y que gobierne siempre pensando en los más pobres y necesitados”, agregó monseñor Salazar.

El obispo también envió sus bendiciones a las nuevas autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Este pronunciamiento se dio en el contexto del Encuentro Nacional de Sinodalidad, que reúne a los obispos del país desde este lunes y hasta el miércoles, y antes de la celebración de la Asamblea Ordinaria número 131 de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), realizada en el Seminario Central.

Con un 48,3% del total de votos emitidos según el último corte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Fernández, politóloga de 39 años, se convierte en la segunda mujer en ocupar la Presidencia de la República, después de Laura Chinchilla, electa para el período 2010-2014.

Tras conocerse los resultados electorales, la presidenta electa sostuvo una videollamada con el mandatario Rodrigo Chaves, en la que afirmó que su prioridad será la población.

“Costa Rica sabe que daré una lucha sin cuartel para que nuestro país siga por la senda del crecimiento económico, de la libertad y, sobre todo, del progreso de nuestro pueblo. Estoy segura de que esta transición será muy agradable, en beneficio de quienes algunos llaman ‘nadie’, pero que para mí lo son todo”, expresó Fernández.

Posteriomente, este lunes 2 de febrero, confirmó que le ofrecerá el Ministerio de la Presidencia a Rodrigo Chaves, y solicitó la renuncia de la contralora general de la República, Marta Acosta.