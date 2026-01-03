Natalia Díaz respalda captura de Nicolás Maduro tras operación militar de Estados Unidos en Venezuela

Natalia Díaz expresó respaldo a la captura de Nicolás Maduro y aseguró que Costa Rica podría acompañar una transición democrática en Venezuela.

La candidata presidencial Natalia Díaz Quintana, del partido Unidos Podemos, expresó su respaldo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, luego de una operación militar ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano este sábado 3 de enero.

La reacción de Díaz se dio tras la confirmación del presidente estadounidense Donald Trump, quien informó en su red social Truth Social de que la operación derivó en la captura y extracción de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante la madrugada de este sábado.

En un comunicado oficial, la aspirante presidencial manifestó su apoyo al accionar del Gobierno de Estados Unidos y valoró como exitosa la intervención realizada en Venezuela.

Díaz señaló que, durante 25 años, el chavismo causó el deterioro del país sudamericano, con millones de personas en condición de exilio, así como denuncias de tortura, asesinatos y la consolidación de un narcotestado con efectos en toda la región, incluido Costa Rica.

La candidata afirmó que Venezuela inicia un proceso hacia la libertad, y reiteró su cercanía con la población venezolana que se opuso al régimen, en especial con quienes salieron del país en condición de exilio.

Además, indicó que, de llegar al Gobierno, Costa Rica estaría dispuesta a acompañar una transición democrática en Venezuela, con el objetivo de recuperar la viabilidad económica y social de ese país y generar beneficios para América Latina.