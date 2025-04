Micitt llama ‘solicitud’ a orden del TSE sobre apagón de radiofrecuencias

El TSE ordenó al Micitt no implementar variaciones en el modelo y asignación de frecuencias de radiodifusión hasta que concluya el proceso electoral del 2026. Fotomontaje LN

El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), calificó de “solicitud” la orden que le giró este jueves el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que se abstenga de implementar cualquier tipo de variación en el modelo y asignación de las frecuencias de radiodifusión antes de que concluya el proceso electoral del 2026.

Luego de que la oficina de prensa del Micitt borrara en al menos dos ocasiones un comunicado de prensa, en el chat de WhatsApp del Ministerio con los medios de comunicación, se remitió una convocatoria para una conferencia de prensa que se llevará a cabo este viernes 4 de abril.

El tema central, indica el documento, es dar a conocer la posición del Micitt “sobre la solicitud del TSE al proceso de concesiones de radio y televisión”.

No obstante, la resolución del TSE no se trata de una solicitud, sino de una orden. El propio documento advierte al Micitt de que, en caso de no cumplirse lo dispuesto y ante la eventualidad de que tal desacato provoque una afectación al derecho de acceso a la información político-electoral de la ciudadanía, se generará responsabilidad institucional y personal.

“Es una orden de un juez de la República, no es otra cosa”, aclaró Gustavo Román, vocero del TSE.

Los jueces electorales giraron la instrucción al Micitt por considerar que las variaciones en el modelo y asignación de frecuencias de radiodifusión, en vísperas de las votaciones nacionales del 2026, podrían ocasionar que varias radioemisoras dejen de operar o que sus condiciones de operación varíen sustancialmente, lo cual desmejoraría el acceso a información relevante para los electores.

“El razonamiento del TSE es que el ejercicio del voto (como derecho) requiere del acceso a la información (también derecho), para cuya efectividad es fundamental el pluralismo informativo y que las agrupaciones políticas tengan acceso a un abanico amplio de medios para difundir sus ideas y convencer de sus propuestas, así como las ciudadanas y ciudadanos para recibirlas”, indicó el ente electoral.

El Micitt borró en al menos dos ocasiones, un comunicado que afirmaba de manera errónea que el TSE había respaldado el proceso de concesiones de frecuencias para radio y televisión. Foto: Captura de pantalla LN (Captura de pantalla LN/Captura de pantalla LN)

TSE no respaldó proceso del Micitt

El comunicado que pretendía compartir el Micitt, pero que fue borrado, también faltaba a la verdad sobre los alcances del pronunciamiento que emitieron los magistrados electorales.

La nota de prensa se titulaba “Micitt celebra respaldo del TSE al proceso de concesiones de radio y televisión, mientras Canara acumula otra derrota en sus intentos de obstruir su avance”.

Sin embargo, el TSE no se pronunció a favor o en contra de ningún cambio en el modelo y en la asignación de frecuencias de radiodifusión, por ser una materia fuera de sus competencias

“No se pronuncia sobre el proceso que lleva adelante el Micitt, ni respaldando, ni censurando, ni calificando. Tanto en la resolución como en el comunicado se indica que el Tribunal no valora ni la corrección jurídica, ni la conveniencia, por una razón muy sencilla: porque no le corresponde al Tribunal.

“Al TSE lo que le corresponde es defender los derechos políticos de los costarricenses; en este caso particular, el de un voto informado, precisamente por eso se le da la orden al Micitt de que no implemente ningún cambio hasta que se declaren los resultados de la elección del próximo año”, explicó Román.

En la resolución, el TSE aclara que no está dentro de su ámbito de competencias evaluar la legalidad, pertinencia u oportunidad del cambio en el modelo y en la asignación de frecuencias de radiodifusión.

Los magistrados emitieron el pronunciamiento como respuesta a una opinión consultiva solicitada por la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara).

Este miércoles, el presidente Rodrigo Chaves amenazó con un apagón de radio y televisión si para el mes de setiembre los diputados no han aprobado un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca modificar el cálculo del monto que deben pagar las concesionarias por el impuesto anual de radiodifusión.

El mandatario alegó que no extenderá la prórroga de 15 meses que Zapote había concedido, en junio del 2024, para la vigencia de las concesiones, las cuales vencieron el 28 de junio.

Colaboraron los periodistas Juan Fernando Lara y Paula Córdoba.