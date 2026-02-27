MEP publica nuevo reglamento de conducta: estos son los principales cambios

Las restricciones sobre adelantamiento de materias y uso de celular figuran entre las principales novedades para el curso lectivo del 2026.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) publicó este jueves en el diario oficial La Gaceta el nuevo reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y de la Conducta.

Con esta reglamentación se deroga la norma que estaba vigente, la cual data del 2018, y se incorporan una serie de novedades a partir del curso lectivo del 2026.

El decreto fue firmado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, el pasado 25 de febrero.

Principales cambios

Los colegiales ya no podrán adelantar ni arrastrar materias.

Con esa decisión, los estudiantes que reprueben una materia deberán repetir el año por completo.

Un transitorio establecido en la nueva reglamentación indica que la población estudiantil que, al cierre del pasado curso, estaban adelantando asignaturas, podrán concluir el proceso de adelantamiento del ciclo bajo las siguientes disposiciones:

Los estudiantes que hayan adelantado y aprobado asignaturas en su respectivo ciclo o nivel durante el año 2025, o en cursos lectivos anteriores, conservarán la validez de dichas aprobaciones. Solo será posible adelantar asignaturas que correspondan al mismo ciclo escolar en el que esté matriculado el estudiante. Una vez finalizada la vigencia del transitorio, el alumno que aún mantenga asignaturas pendientes no podrá adelantar nuevas materias y deberá cursar de manera íntegra el año escolar en el que se encuentre matriculado.

En el 2009, cuando Leonardo Garnier Rímolo era el ministro de Educación, se instauró una medida que permitía que los colegiales reprobados en algunas materias pudieran cursar las asignaturas que sí ganaron de niveles superiores. Consultado sobre el cambio, el exjerarca consideró que esta prohibición representa “dar un paso atrás”.

Celulares ya no se podrán usar en el aula

Con la actualización del Reglamento de la Evaluación de los Aprendizajes también se prohibiría el uso de celulares en el aula: los docentes permitirían su utilización, únicamente, para fines pedagógicos.

Así quedó establecido en el artículo 155, inciso K. La falta se considerará como grave.

Estudiantes perderán más puntos en la nota de conducta por comisión de faltas.

A las novedades, se une el endurecimiento en el rebajo de puntos de la nota de conducta por la comisión de las diferentes faltas. Los estudiantes incluso podrían perder el año.

La nota de conducta para aprobar el año en I, II y III Ciclo de la Educación General Básica será de 65; en la Educación Diversificada será 70.

En caso de que un estudiante tenga una nota menor al mínimo en conducta, deberá realizar un trabajo con enfoque socioeducativo. En caso de incumplirlo, deberá repetir por completo el año.