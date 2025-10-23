Medio digital admite haber utilizado imagen alterada de la presidenta del TSE, Eugenia Zamora

El medio digital MundoACR.com admitió que haber utilizado una imagen alterada de la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora, para ilustrar una noticia.

Se trata de una imagen en la que Zamora aparecía con una blazer de rayas verdes y blancas junto al mandatario Rodrigo Chaves, acompañada del título “Jurista demanda al TSE: Acusan al Tribunal de exceso de funciones al pedir quitarle el fuero al presidente”.

Al respecto, el medio indicó: “Confirmamos que la fotografía utilizada para ilustrar la noticia contenía alteraciones y, por lo tanto, no se corresponde con la realidad de la imagen oficial de la magistrada presidenta. Lamentamos profundamente la falta de rigurosidad en la verificación de este material gráfico, lo cual es contrario a la ética periodística“.

El MundoACR.com ofreció una “disculpa formal e incondicional” a la magistrada Zamora y a toda la institución del Tribunal Supremo de Elecciones “por este grave error”. Además, eliminó la imagen.

El 21 de octubre, el TSE denunció que el sitio había publicado la foto alterada digitalmente para mostrarla con la prenda que la funcionaria nunca ha usado ni posee.

El Tribunal señaló que, aunque la difusión de imágenes manipuladas es común en entornos digitales, agrava la situación el hecho de que provenga de un medio que posee registro de contacto y que recibe donaciones por Sinpe. Por ello, la institución solicitó una rectificación.

El medio agregó que reafirma su “compromiso con la verdad y la responsabilidad editorial”.

“Hemos iniciado una revisión rigurosa de nuestros protocolos internos de verificación de fuentes y material visual para garantizar que este tipo de incidentes no se repita”, indicó.

LEA MÁS: TSE señala ‘graves’ falsedades en dos notas digitales. Exige derecho de rectificación en una; la otra es un perfil anónimo

Segundo caso

El TSE denunció públicamente un segundo caso de manipulación mediática. Se trata de una publicación de la página anónima El Oráculo de Costa Rica, en Facebook, que atribuyó falsas declaraciones al director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y secretario ejecutivo de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, José Thompson Jiménez.

De acuerdo con el TSE, a Thompson se le atribuyeron declaraciones que cuestionan al Tribunal por solicitar levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves.

Thompson, en una nota difundida por la entidad electoral, desmintió categóricamente haber realizado tales declaraciones o haber sido contactado por ese medio. Además, denunció que la imagen suya usada en la publicación fue reproducida sin su consentimiento.