TSE señala ‘graves’ falsedades en dos notas digitales. Exige derecho de rectificación en una; la otra es un perfil anónimo

TSE denuncia intensificación de campaña de desinformación en su contra

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) denunció este martes una campaña de desinformación en su contra que, según la institución, se ha intensificado en los últimos días. Según el TSE, se difundieron dos publicaciones “especialmente graves”.

El primero de los materiales fue publicado en la página de Facebook del medio digital ACR – Noticias Costa Rica, bajo el título “Jurista demanda al TSE: acusan al Tribunal de ‘exceso’ de funciones al pedir quitarle el fuero al Presidente”.

El órgano electoral precisó que la nota está acompañada por una imagen de la magistrada presidenta Eugenia Zamora Chavarría, alterada digitalmente para mostrarla con un blazer de rayas verdes y blancas, prenda que, según el TSE, la funcionaria nunca ha usado ni posee.

El Tribunal señaló que, aunque la difusión de imágenes manipuladas es común en entornos digitales, agrava la situación el hecho de que provenga de un medio que posee registro de contacto y que recibe donaciones por Sinpe. Por ello, la institución solicitó una rectificación.

El segundo caso corresponde a una publicación de la página anónima El Oráculo de Costa Rica, en Facebook, que atribuyó falsas declaraciones al director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y secretario ejecutivo de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, José Thompson Jiménez.

De acuerdo con el TSE, a Thompson se le atribuyeron declaraciones que cuestionan al Tribunal por solicitar levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves.

Thompson, en una nota difundida por la entidad electoral, desmintió categóricamente haber realizado tales declaraciones o haber sido contactado por ese medio. Además, denunció que la imagen suya usada en la publicación fue reproducida sin su consentimiento.

En ese comunicado, el funcionario invocó el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia costarricense para exigir “una rectificación inmediata, el retiro de la publicación y una disculpa de parte del medio en cuestión”.

Por su parte, Gustavo Román Jacobo, director general de Estrategia y Gestión Política del TSE, afirmó que la “narrativa concertada de difamación contra el TSE y sus autoridades” busca instalar la idea de arbitrariedad y provocar indignación en la ciudadanía.

“Todos los demócratas, independientemente de sus simpatías partidarias, deben repudiar categóricamente estos lamentables hechos”, declaró Román.