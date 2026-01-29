Masonería de Costa Rica se pronuncia sobre elecciones del 1.º de febrero

La Gran Logia de Costa Rica difundió un mensaje dirigido a la ciudadanía en el que llama a participar activamente en la jornada electoral del 1.º de febrero de 2026, destacando el valor cívico y democrático del ejercicio del voto.

“Sepamos ser libres ejerciendo responsablemente el voto y así construiremos una patria mejor”, dice el comunicado.

En el texto, la organización señala que personas vinculadas a la masonería han tenido un papel relevante en distintas etapas de la historia republicana del país, al comprender —según indica el comunicado— la importancia de los valores democráticos para la construcción y consolidación de un proyecto nacional.

El pronunciamiento subraya que los costarricenses tienen una “obligación cívica y moral” de involucrarse en el proceso electoral, ya sea como fiscales, miembros de mesa, delegados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) o mediante el voto.

Asimismo, el mensaje insta a la población a acudir a las urnas y elegir la opción electoral que considere más adecuada, haciendo énfasis en el ejercicio de la libertad de conciencia.

El comunicado está firmado por Eduardo D’Alessio, gran maestro de la Gran Logia de Costa Rica.