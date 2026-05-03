Política

Más de la mitad de los concejos municipales renovaron directorios; PUSC y PLN suman 44 presidencias

Por primera vez en la historia, la elección de las presidencias y vicepresidencias municipales se realizó de forma pública

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Elección de presidencias municipales.
Graciela Vargas (izq.), del PLN, será la presidenta del concejo municipal de Orotina, con solo 23 años. En la foto, la acompaña la regidora Jeannette Mora. (Cortesía UNGL/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Presidencias municipalesRegidoresConcejos municipalesElección de presidencias municipales1.º de mayo
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.