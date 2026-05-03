Más de la mitad de los concejos municipales renovaron directorios; PUSC y PLN suman 44 presidencias

Graciela Vargas (izq.), del PLN, será la presidenta del concejo municipal de Orotina, con solo 23 años. En la foto, la acompaña la regidora Jeannette Mora.

Los concejos de las 84 municipalidades del país eligieron este viernes 1.º de mayo sus directorios para los últimos dos años del periodo, 2026-2028, tal como lo establece el Código Municipal.

Esta vez, con una elección pública de sus presidencias y vicepresidencias, por primera vez en la historia, más de la mitad de los concejos municipales cambiaron de regiduría en la presidencia, es decir, 45 presidencias se renovaron, mientras que las otras 39 restantes decidieron mantener la misma persona al frente para la otra mitad del periodo.

Así lo revelan los datos suministrados por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), donde también se puede observar que los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN) suman, en conjunto, las presidencias de 44 concejos municipales.

En el caso de la Unidad, es el partido que domina en los directorios, con 24 presidencias, mientras que el PLN solo tiene 20.

El secretario general del PLN, Miguel Guillén, destacó que su partido también tiene 30 vicepresidencias, además de una buena cantidad de alcaldías, por lo que tiene un peso relevante en todas las directivas municipales del país, “en todas las provincias, con mujeres, jóvenes, con diversidad”.

Juan Pablo Poveda y Katherine Calvo Lobo son presidente y vicepresidenta municipal de la ciudad de Limón. (Cortesía UNGL/La Nación)

“Estos puestos se alcanzaron porque la ciudadanía lo decidió, voto a voto, concejo a concejo, a través de sus representantes, no porque alguien lo ordenó desde arriba”, dijo Guillén.

El liberacionista también declaró que es preocupante que haya una intención de convertir los gobiernos locales en extensiones del poder central, y que haya regidores y alcaldes que abandonden su mandato ciudadano para alinearse con ese poder central.

Nuevo presidente josefino

Rafael González Ovares, nuevo presidente municipal de San José, aseguró que tiene un reto fundamental, el de reconstruir el diálogo, no solo a lo interno del concejo municipal de la ciudada capital, sino también entre el concejo y la alcaldía.

El regidor destacó que él tuvo apoyo de siete de las 11 regidurías, de tres partidos políticos distintos, dos cantonales y uno nacional.

“El apoyo mayoritario me compromete a realizar una labor responsable”, dijo González, quien había renunciado en setiembre pasado al partido Juntos San José, del alcalde, Diego Miranda, y se declaró independiente.

Luz Marina Miranda, como presidenta, y José Daniel Bravo, como vicepresidente, estarán al mando en el concejo municipal de Sarapiquí. (Cortesía UNGL/La Nación)

En aquel momento, el ahora presidente municipal había argumentado que dentro del partido se utiliza la discordia y el conflicto para hacer política, además de que se imponían las decisiones autoritarias.

De los datos proporcionados por la UNGL, se desprende que en las 19 municipalidades cuyo alcalde se pasó al chavismo, 12 mantuvieron el mismo presidente municipal, mientras que otras siete eligieron nuevo directorio.

Un 54% de los cantones eligieron nuevas presidencias; en cambio, decidieron mantener las mismas regidurías en la presidencia las municipalidades de Mora, Goicoechea, Acosta, Tibás, Moravia y Dota, en la provincia de San José; Grecia, Atenas, Zarcero, Guatuso y Río Cuarto, en la provincia de Alajuela; Cartago, Turrialba, Alvarado, Oreamuno y El Guarco, en la provincia cartaginesa.

También mantuvieron las mismas presidencias los cantones heredianos de Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, Flores y San Pablo; Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Nandayure y La Cruz, en territorio guanacasteco; así como las municipalidades de Puntarenas, Buenos Aires, Golfito, Coto Brus, Corredores, Monteverde y Puerto Jiménez; lo mismo que los concejos municipales de Limón, Pococí, Siquirres y Talamanca, en la provincia caribeña.

La directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Karen Porras, celebró que la mayoría de cantones cumplieron con la paridad de género en los directorios de los concejos municipales, pues afirmó que es un avance democrático para aumentar la participación de las mujeres en los gobiernos locales.

No obstante, solo el 30% de las presidencias están ocupadas por regidoras, es decir, solo 25 concejos tendrán al frente a una mujer.