Marta Esquivel justifica por qué el gobierno de Rodrigo Chaves no paga la deuda a la CCSS

Marta Esquivel, expresidenta ejecutiva de la CCSS, explicó ante una comisión legislativa por qué el gobierno no canceló parte de la deuda con la entidad durante su gestión.

Marta Esquivel, expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y diputada electa del Partido Pueblo Soberano (PPSO), justificó ante la comisión especial legislativa que investiga presuntas irregularidades en la CCSS por qué el gobierno de Rodrigo Chaves no reconoce la deuda del Estado con la institución.

Esquivel explicó que, en varias ocasiones, el Ministerio de Hacienda manifestó su disposición de girar recursos a la entidad autónoma; sin embargo, desde la Caja se indicó que esos montos debían destinarse a la deuda total y no a rubros específicos ya conciliados.

“En algunos momentos Hacienda nos decía: ‘Vamos a pagarle ¢300.000 millones’. Y a lo interno de la Caja lo que se decía era: ‘Ah, sí, pero lo pagamos a la totalidad’. Y Hacienda respondía: ‘No, porque eso corresponde a ciertos rubros’”, explicó Esquivel.

Afirmó que los pagos ingresados “al global” generaron un esquema de atrasos. Asimismo, sostuvo que la falta de información en el sistema de costos impidió que Hacienda lograra pagar sumas a grupos específicos que ya estaban revisados.

Ante ello, la diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio, cuestionó por qué en administraciones anteriores sí se logró abonar, al menos parcialmente, la deuda.

Esquivel indicó que ello se debió a que no se pedía el detalle específico de cada uno de los rubros que cobraba la Caja, situación que, según dijo, cambió hasta el gobierno de Chaves.

En ese contexto, aseguró que el propio ministro de Hacienda, Nogui Acosta, le expresó que no podía realizar pagos sin tener certeza absoluta de que correspondían, ya que posteriormente podrían cobrárselos.

Añadió que comprendía esa posición, al tratarse de recursos públicos. “Yo lo entendí, porque así hubiera sido”, dijo la exjerarca durante la comparecencia.

No obstante, Alfaro cuestionó lo dicho por Esquivel, al señalar que Acosta también fue ministro de Hacienda durante el gobierno anterior de Carlos Alvarado.