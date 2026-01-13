Política

Luis Amador revela intentos de Rodrigo Chaves por cerrar el Incofer y desidia por mejorar el transporte público

Amador aseguró que ‘hubo que convencer’ a Rodrigo Chaves que esa no era la ruta

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira, Patricia Recio, y Sebastián Sánchez
Cuarto debate con candidatos presidenciales en el TSE
El ministro del MOPT, Luis Amador, aseguró que Rodrigo Chaves quiso cerrar el Incofer. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Ariel RoblesÁlvaro RamosTSEJuan Carlos HidalgoDebateDouglas CaamañoLuis Amador
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.