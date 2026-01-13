Luis Amador revela intentos de Rodrigo Chaves por cerrar el Incofer y desidia por mejorar el transporte público

Ante una consulta del frenteamplista Ariel Robles sobre por qué el gobierno de Rodrigo Chaves no mejora el transporte público, el exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, candidato del Partido Integración Nacional (PIN), afirmó que no lo hace por "desidia" y prueba de ello es que trató de cerrar el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) en más de una ocasión.

Amador dijo que “hubo que convencer” a Chaves de que esa no era la ruta y que él viajó a Europa a buscar los $250 millones del crédito del Banco Europeo que hoy están disponibles para el tren eléctrico.

Amador cuestionó al gobierno de Chaves: “Desidia porque no quisieron darle los recursos al transporte público, no se quiso apoyar la modernización del tren. Tuvimos que reducir el proyecto”.

Ariel Robles aseguró que el intento por cerrar el Incofer supuestamente buscaba “favorecer a autobuseros que financiaron su campaña”.

La respuesta de Amador se dio tras la pregunta de Ariel Robles, quien argumentó que, para trasladar empleados a las zonas francas, es necesario mejorar el transporte público y cuestionó la razón de la inacción del gobierno.

Este lunes se realizó la cuarta noche de debates entre candidatos presidenciales, organizada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).