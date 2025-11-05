Política

Los refugios de animales podrán recibir fondos del Estado: así funcionará la nueva ley aprobada por los diputados

Ley trasladará recursos de Senasa a organizaciones privadas de bienestar animal que necesiten apoyo

Por Cristian Mora
Perros y gatos
La nueva ley busca aliviar la carga económica de las organizaciones de bienestar animal, que hoy operan con fondos privados.







Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

