Este cantón abrirá el primer centro municipal para atender gatos callejeros en Costa Rica

El centro para la atención de perros y gatos callejeros ofrecerá esterilización, vacunación y programas educativos. Conozca cuál cantón será pionero en Costa Rica

Por Cristian Mora
En la imagen un gatito.
Con este proyecto, La Unión se convertirá en pionero nacional en la atención de gatos callejeros y perros sin hogar. (Imagen con fines ilustrativos) (Shutterstock/Shutterstock)







