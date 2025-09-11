Este cantón abrirá el primer centro municipal para atender gatos callejeros en Costa Rica

Con este proyecto, La Unión se convertirá en pionero nacional en la atención de gatos callejeros y perros sin hogar. (Imagen con fines ilustrativos)

El cantón de La Unión, en Cartago, se convertirá en pionero a nivel nacional con la construcción del primer centro municipal diseñado con infraestructura especializada para la atención de gatos callejeros y perros.

Así lo informó el Gobierno Local de La Unión en un comunicado de prensa.

El Centro de Bienestar Animal de La Unión contará con una clínica temporal dedicada a la esterilización quirúrgica de animales callejeros.

Su operación incluirá la captura de gatos y perros que deambulan en la vía pública para ser trasladados a las instalaciones, donde recibirán castración, desparasitación y vacunación.

“Nosotros seremos el primer centro con infraestructura especializada y acondicionada para atender gatos y no solamente perros. De manera complementaria, el centro continuará con las campañas de castración en comunidades (…)”, señaló la vicealcaldesa de La Unión, Maribell Álvarez Mora.

Campañas y educación

El modelo contempla campañas con dos fases: una primera sesión de capacitación para los dueños de mascotas, en la que se entregan las citas y se explican los cuidados antes y después de la cirugía; y una segunda fase, en la que se realizan las esterilizaciones.

Además, el centro tendrá un enfoque educativo, con programas dirigidos a niños, jóvenes y la comunidad, orientados a promover la tenencia responsable y reducir el abandono.

Metas a diez años

De acuerdo con el departamento ambiental del Gobierno Local, se deben castrar al menos 13.725 perros y gatos para alcanzar un 70% de cobertura y lograr una “inmunidad de rebaño”. La estrategia prevé alcanzar esta meta en un plazo de diez años, con cuatro campañas anuales que permitan intervenir 1.372 animales por año.

La inversión inicial supera los ₡160 millones y se ejecuta bajo la modalidad de licitación reducida. El edificio se levantará en San Rafael de La Unión y contará con áreas de recepción, atención veterinaria, albergue temporal, adopción, cuarentena y recuperación.

Innovación digital

La municipalidad también desarrolló la aplicación Bienestar Animal, disponible en Google Play y App Store. La herramienta permite censar mascotas, registrar datos, promover campañas de castración y responder encuestas sobre tenencia responsable.

Según Álvarez, la app nació durante el Animal Fest del año pasado, un espacio para promover la tenencia responsable de mascotas, en una iniciativa conjunta entre la Municipalidad de La Unión y la Municipalidad de Desamparados.