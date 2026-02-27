Leslye Bojorges presenta proyecto para habilitar la reelección presidencial consecutiva: estos son los cambios que plantea

La propuesta del diputado independiente Leslye Bojorges pretende eliminar la espera obligatoria de ocho años y permitir, por una única vez, la reelección presidencial consecutiva en Costa Rica.

El diputado independiente, Leslye Bojorges, presentó un proyecto de reforma constitucional para modificar el primer inciso del artículo 132 de la Constitución Política. La iniciativa pretende habilitar la reelección presidencial consecutiva, permitiendo que un mandatario ocupe el cargo por un máximo de dos períodos.

Actualmente, la Constitución establece que quien haya ejercido la Presidencia debe esperar ocho años (dos períodos constitucionales) tras concluir su mandato para postularse nuevamente.

“No podrá ser reelegido presidente ni vicepresidente: el presidente que hubiera ejercido la Presidencia durante cualquier lapso, ni el vicepresidente o quien lo sustituya, que la hubiera ejercido durante la mayor parte de un período constitucional”, especifica el inciso uno del artículo 132.

La propuesta de Bojorges, bajo el expediente 25.421, pretende eliminar esta restricción temporal, pero introduce un límite definitivo: ninguna persona podrá ser elegida si ya ha servido por dos períodos, sean estos consecutivos o no.

De esta forma, el inciso uno del artículo 132 de la Constitución Política se leería: “No podrá ser reelegido presidente ni vicepresidente: El que hubiera servido a la Presidencia por dos períodos presidenciales”.

El proyecto fue presentado ante la Asamblea Legislativa con el respaldo de los siguientes legisladores: Gilberth Jiménez Siles (independiente), Carlos Andrés Robles Obando (PUSC), Horacio Alvarado Bogantes (PUSC), Pilar Cisneros Gallo del Partido Progreso Social Democráctico (PPSD), Daniel Gerardo Vargas Quirós (PPSD), Waldo Agüero Sanabria (PPSD), Paola Nájera Abarca (PPSD), Alexander Barrantes Chacón (PPSD), Manuel Morales Díaz (PPSD) y Ada Acuña Castro (PPSD).

“La reforma busca delimitar, y no suprimir, el derecho del soberano y de los costarricenses a elegir, otorgando a la ciudadanía la posibilidad de decidir sobre la reelección presidencial en un marco regulado”, dicta el texto del proyecto. El documento añade que la propuesta no afecta el principio de alternancia consagrado en el artículo 9 de la Constitución.

El proyecto de ley, expediente 25.421, propuesto por el diputado independiente Leslye Bojorges, ingresó a la corriente legislativa con la firma de 10 diputados de distintas bancadas. De aprobarse, se establecería un límite definitivo: ninguna persona podría ejercer la Presidencia por más de dos períodos en total. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Además, cita los modelos vigentes en Estados Unidos, Argentina y Francia, donde se permite la reelección por un segundo período.

“Esta reforma evita la perpetuación en el poder al delimitar el plazo en el que puede desempeñarse un presidente de la República a dos períodos e, incluso, contrario a Francia y Argentina, no habilita más períodos adicionales posterior a haber servido dos mandatos presidenciales”, señala el escrito.

Además, la iniciativa invoca los artículos 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referentes a los derechos políticos y la igualdad ante la ley.

¿Qué sigue tras la propuesta?

El proyecto ingresó a la corriente legislativa este jueves 26 de febrero. Al tratarse de una reforma constitucional, debe seguir el procedimiento especial dictado por el artículo 195 de la Constitución Política: