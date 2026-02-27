Política

Leslye Bojorges presenta proyecto para habilitar la reelección presidencial consecutiva: estos son los cambios que plantea

El diputado Leslye Bojorges presentó un proyecto para reformar el artículo 132 de la Constitución, con el respaldo de 10 legisladores

Por Yucsiany Salazar
Banda presidencial
La propuesta del diputado independiente Leslye Bojorges pretende eliminar la espera obligatoria de ocho años y permitir, por una única vez, la reelección presidencial consecutiva en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)







