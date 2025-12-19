Laura Fernández señala error de Rodrigo Chaves y Natalia Díaz le responde con dureza

La candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, cuestionó la gestión del presidente Rodrigo Chaves en la selección de algunos exministros, señalando como “muy ineficientes” a Luis Amador, Patricia Navarro y Natalia Díaz. Dijo que el mandatario cometió errores con las designaciones del gabinete.

Fernández hizo estas declaraciones en una entrevista con Diario Extra. La respuesta no se hizo esperar. Natalia Díaz, exministra de la Presidencia y candidata por Unidos Podemos (PUP), le contestó directamente en la misma publicación: “Laura, ¿de qué tanto habla si usted está ahí porque Batalla no pudo?”.

Laura, de qué tanto habla si usted está ahí porque Batalla no pudo. https://t.co/Raogvv7UKA — Natalia Díaz (@Natdiaquin) December 19, 2025

Mauricio Batalla fue ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) hasta enero de 2025, cuando presentó su renuncia, justo un día antes de que venciera el plazo que tienen los ministros y jerarcas para dimitir si desean postularse a la Presidencia de la República.

En marzo pasado, Batalla afrontó una acusación por presunto abuso sexual, pero la ofendida pidió archivar la causa. En los corrillos políticos se rumoreaba que Batalla era el elegido por Chaves para representara al oficialismo en las próximas elecciones presidencial.

Finalmente, la candidata del oficialismo fue Fernández, quien también fue nombrada por el presidente Chaves como ministra, primero en el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) y posteriormente sustituyó a Díaz en la cartera de la Presidencia.