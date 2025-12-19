Política

Laura Fernández señala error de Rodrigo Chaves y Natalia Díaz le responde con dureza

Tanto Fernández como Díaz fueron ministras del gobierno de Chaves y ahora son candidatas presidenciales por partidos distintos

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Natalia Díaz y Laura Fernández fueron exministras en el gobierno de Rodrigo Chaves.
Natalia Díaz y Laura Fernández fueron ministras en el gobierno de Rodrigo Chaves. (Canva/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezNatalia DíazRodrigo Chaveselecciones 2026
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.