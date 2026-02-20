Política

Laura Fernández se compromete con pago de la deuda del Estado a la CCSS, pero pone condiciones antes de calendarizar pagos

Ministra de la Presidencia aseguró que, en su programa de gobierno, plasmó la urgencia de fijar un plan para pagarle a la Caja

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Laura Fernández tras reunión con presidente de la Asamblea y jefes de fracción
La presidenta electa, Laura Fernández, aseguró que asumirá el compromiso de pagar la deuda del Estado con la CCSS, pero alegó que no lo hará a ciegas. (Rafael Pacheco/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezMinistra de PresidenciaJefes de fracciónDeuda del Estado con la CCSS
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.