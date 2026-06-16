Política

Laura Fernández propone cambios en la hoja de delincuencia y los registros judiciales: vea cuáles serían

Actualmente los antecedentes pueden eliminarse entre uno y diez años después de cumplida la pena; la propuesta amplia ese plazo en la hoja de delincuencia

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Por Cristian Mora
Laura Fernández presenta paquete de proyectos de ley en materia de seguridad
El proyecto propone modificar las reglas de cancelación de antecedentes penales que actualmente administra el Registro Judicial del Poder Judicial. (Asamblea Legislativa/Cortesía)







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Hoja de delincuenciaLaura FernándezRegistros judiciales
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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