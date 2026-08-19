Política

Laura Fernández ordena revisar cómo se manejó información de asistentes a su traspaso de poderes tras declaraciones de Freddy González

La presidenta afirmó desconocer las declaraciones de Freddy González, secretario general del PPSO

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Por Silvia Ureña Corrales
Conferencia de prensa Presidencia
Laura Fernández revisará el manejo de datos del traspaso de poderes tras cuestionamientos del FA y PLN por declaraciones del secretario del PPSO. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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