Política

Diputada del FA pide a Laura Fernández aclarar uso de datos de asistentes al traspaso tras declaraciones de secretario general de Pueblo Soberano

La legisladora reaccionó a declaraciones de Freddy González y pidió información sobre el uso de datos personales

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Por Silvia Ureña Corrales
15/06/2026, San José, Asamblea Legislativa, entrevista con la diputada del Frente Amplio Sigrid Segura.
Sigrid Segura pidió a Presidencia aclarar el manejo de los datos de quienes solicitaron entradas para asistir al traspaso de poderes. (Jose Cordero/José Cordero)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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