Diputada del FA pide a Laura Fernández aclarar uso de datos de asistentes al traspaso tras declaraciones de secretario general de Pueblo Soberano

Sigrid Segura pidió a Presidencia aclarar el manejo de los datos de quienes solicitaron entradas para asistir al traspaso de poderes.

Tras las declaraciones del secretario general del partido Pueblo Soberano (PPSO), Freddy González, sobre la obtención de información personal de los asistentes al traspaso de poderes, la diputada del Frente Amplio (FA), Sigrid Segura, solicitó a la presidenta de la República Laura Fernández aclarar qué datos personales se recopilaron, quién tuvo acceso a ellos, cómo se almacenaron y qué tratamiento recibieron.

La legisladora envío la gestión este 17 de agosto. La solicitud surgió después de que González afirmó en el programa Tertulia de Noche que el PPSO contaba con información sobre personas que participaron en una estrategia del FA y sectores de izquierda para conseguir entradas para la juramentación de Fernández.

González sostuvo que el partido conocía quiénes eran esas personas, dónde estaban, sus gustos, preferencias y actividades. La afirmación provocó el rechazo de Segura, quien calificó las declaraciones como lamentables y preocupantes.

La diputada señaló que busca determinar qué información se obtuvo durante la inscripción de ciudadanos interesados en ir al acto. Para ingresar a la ceremonia, realizada en el Estadio Nacional, las personas podían solicitar gratuitamente una entrada mediante la plataforma Kuikpei.

El oficio enviado a Fernández plantea seis solicitudes de información. Entre ellas figura identificar las instancias públicas o privadas que estuvieron a cargo de la inscripción y el ingreso a la ceremonia, así como las personas responsables de gestionar el registro y controlar el acceso.

Segura también pidió precisar cuáles datos personales se recopilaron, cómo fueron almacenados y qué tratamiento recibieron. Además, solicitó conocer el protocolo de protección de datos que hubiera aprobado o validado la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), junto con una copia del documento correspondiente.

La legisladora pidió información sobre el papel que desempeñó Juan Marcos Vargas, presidente de la Comisión de Traspaso de Poderes, en la recopilación, manejo, custodia y almacenamiento de los datos obtenidos mediante el proceso de inscripción.

La petición también menciona directamente a Freddy González Rojas. Segura también solicitó aclarar qué participación tuvo González en la recopilación, manejo, custodia, almacenamiento y eventual tratamiento de los datos, así como bajo qué condición intervino en esos procesos.

Segura cuestiona uso de información personal

La diputada expresó su repudio a las declaraciones de González y manifestó preocupación ante la posibilidad de que información obtenida para asistir a un acto oficial pudiera utilizarse posteriormente para identificar características o preferencias de los participantes.

Segura pidió además conocer dónde se encuentra actualmente la información. La legisladora indicó que espera una respuesta de Presidencia que permita esclarecer el proceso.