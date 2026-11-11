AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Política

Laura Fernández niega participación en compra de ambulancias; lea el documento de Bomberos que la menciona

La mandataria amenazó con demandar a ‘La Nación’ por sus publicaciones sobre la compra de 40 ambulancias. Un informe de Bomberos menciona una instrucción suya para fortalecer el servicio de atención prehospitalaria. Tras esa instrucción, realizó la compra

Laura Fernández ambulancias
La presidenta Laura Fernández negó tener participación en los mecanismos de contratación del Cuerpo de Bomberos y amenazó con emprender acciones legales contra La Nación por sus publicaciones sobre la compra de ambulancias. La Nación
Cristian Mora