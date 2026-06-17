Política

Laura Fernández elimina reforma que permitía concentrar construcciones en golfo Papagayo

Procuraduría General de la República (PGR) había advertido una posible ilegalidad de esa norma

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Por Sebastián Sánchez y Vanessa Loaiza N.
La empresa Enjoy Hotels & Resorts S.A. busca desarrollar el megaproyecto Bahía Papagayo en Playa Panamá.
Laura Fernández modificó decreto sobre Papagayo. (Bahía Papagayo/Bahía Papagayo)







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Golfo de PapagayoSala ConstitucionalLaura Fernández
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

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