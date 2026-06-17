Laura Fernández elimina reforma que permitía concentrar construcciones en golfo Papagayo

El gobierno de la presidenta Laura Fernández Delgado eliminó este lunes, via decreto, cualquier referencia legal que permitiera modificar la densidad constructiva en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.

Así consta en el Decreto Ejecutivo N° 45823 -MP, publicado este lunes en el alcance 76, del Diario Oficial La Gaceta, firmado por la mandataria y el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves.

En esa norma jurídica se modificaron artículos y se derogó cualquier referencia a la figura de compensación de densidades y coberturas prevista en el decreto ejecutivo N.° 44448-MP-TUR, firmado en enero del 2024 y que, a su vez, reformaba el reglamento a la Ley para el Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico del Golfo de Papagayo (Ley 6758).

Esa figura permitía que, si un concesionario posee dos o más terrenos dentro del proyecto, pudiera trasladar al segundo terreno (el lote receptor) la capacidad constructiva no utilizada en el primero. Por ejemplo, si no desarrolla todas las habitaciones de hotel permitidas en un lote, puede trasladar el remanente a otro.

Este traslado o mudanza de derechos constructivos entre fincas posibilita que en el terreno receptor se edifique con una densidad superior a la originalmente permitida de forma individual.

Sin embargo, ahora esta figura fue eliminada en el decreto emitido por Fernández.

En los considerandos se confirma la decisión de eliminar la figura de compensación de densidad y cobertura en las concesiones del Polo Turístico, pues la misma “ha generado sensibles divergencias en su interpretación práctica que se han traducido en una evidente inseguridad jurídica y en dilaciones procedimentales que afectan de forma directa tanto a los concesionarios como a las instancias técnicas institucionales, obstaculizando el normal y ágil flujo de las gestiones administrativas dentro del Polo Turístico Golfo de Papagayo”.

Señalamientos previos

Un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR) había advertido una posible ilegalidad de esa norma.

En octubre del año anterior, el procurador general, Iván Vinicio Vincenti Rojas, cuestionó el decreto de enero del 2024 que autorizó un nuevo mecanismo de “compensación de densidad o coeficiente de ocupación”, el cual, a criterio de la PGR, infringe principios fundamentales del derecho ambiental costarricense.

El informe, remitido a la Sala Constitucional, fue solicitado por los magistrados para mejor resolver una acción de inconstitucionalidad (expediente N.° 25-024408-0007-CO) presentada en julio del 2025 en contra de la figura de compensación de densidad.

La PGR concluyó que el mecanismo es inconstitucional porque faculta al concesionario a mover hasta un 30% de su derecho de construcción entre fincas concesionadas, incluso si no son colindantes.

Mientras se resuelven dos acciones de inconstitucionalidad, la Sala Constitucional dictó, como medida cautelar, la suspensión del otorgamiento de autorizaciones de construcción y modificaciones de densidad donde se haya utilizado o se pretenda utilizar la figura de compensación de densidades y coberturas prevista en el decreto ejecutivo N.° 44448-MP-TUR.

La aplicación de esa medida cautelar también frena la tala de 748 árboles y la eliminación del sotobosque por obras previstas en playa Panamá.

El abogado ambientalista Álvaro Sagot explicó a La Nación que hay dos acciones de inconstitucionalidad en trámite.

Una cuestiona lo que ahora el gobierno de Fernández derogó. La segunda, presentada por el propio Sagot, señala elementos como un decreto que permite realizar tala rasa, el límite de habitaciones por hectárea y la ocupación de hasta el 30% del área concesionada.

“La acción de Sergio (Ortiz, el ciudadano que presentó el primer recurso) pierde interés actual, pero la acción de inconstitucionalidad mía sí se mantiene vigente”, dijo Sagot.

Según el abogado, el gobierno podría estar buscando traerse abajo la medida cautelar de suspensión de todo tipo acto habilitador sobre construcciones, dictada por el magistrado Fernando Cruz.

“La medida cautelar era en la acción de Sergio. En la mía no hacía falta porque estaba suspendido cualquier tipo de intromisión y tala en Papagayo. Podría llevarme a mí a presentar una medida cautelar en mi acción, dada la pérdida de interés actual en la de Sergio”, dijo Sagot.