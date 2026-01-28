Laura Fernández a Natalia Díaz: ‘Usted prefirió quedar bien con todo el mundo’. Ella le responde: ‘Me sorprende la ignorancia suya’

Durante el debate organizado por Repretel y Noticias Monumental, Laura Fernández (de Pueblo Soberano, PPSO) y Natalia Díaz (de Unidos Podemos, PUP) protagonizaron un cruce por las responsabilidades en materia de seguridad y el rol del gobierno de Rodrigo Chaves frente a la criminalidad.

Fernández le reprochó a Díaz no reconocer la responsabilidad de otros poderes del Estado, como la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, en la actual crisis de inseguridad.

“¿Qué más pudo haber hecho el presidente?”, planteó Fernández, al tiempo que sugirió que se evade una discusión integral sobre las responsabilidades compartidas.

Díaz respondió que sus cuestionamientos a Rodrigo Chaves se referían a su figura de autoridad y jefe de las fuerzas de seguridad; sostuvo que la prevención del delito es una responsabilidad directa del Poder Ejecutivo.

Además, criticó el estilo de Fernández, al que calificó de confrontativo. “Usted lleva un estilo de irrespetar y no conversar, y así no se va a solucionar nada”, afirmó. Añadió que el país necesita coordinación institucional y dejar de “echarle la culpa a todo el mundo sin una respuesta concreta”.

Fernández acusó a Díaz de privilegiar la complacencia política por encima de la acción. “Usted siempre prefirió quedar bien con todo el mundo y no hacía nada”, dijo. “¿En manos de quién estuvimos?”, agregó.

La candidata oficialista añadió que tomó muchas decisiones en seguridad durante su mandato como ministra de la Presidencia, cuando sucedió a Díaz en ese cargo

La candidata de Unidos Podemos respondió: “A mí lo que me asombra es la ignorancia suya, Laura, en materia de administración pública”.

“El jefe de la DIS es el presidente, usted fue una ministra que no es jefe de nadie; usted ha tomado atribuciones que no son suyas”, continuó la candidata del PUP.