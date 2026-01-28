Política

Laura Fernández a Natalia Díaz: ‘Usted prefirió quedar bien con todo el mundo’. Ella le responde: ‘Me sorprende la ignorancia suya’

Choque entre exministras del actual gobierno ocurrió durante el debate organizado por Repretel y Noticias Monumental

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Laura Fernández y Natalia Díaz chocan sobre responsabilidades del Ejecutivo en seguridad.
Laura Fernández y Natalia Díaz chocan sobre responsabilidades del Ejecutivo en seguridad. (Canva/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Natalia DíazLaura FernándezDebate Repretel - Noticias MonumentalElecciones 2026
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.