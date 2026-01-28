Encontronazo entre Claudia Dobles y Natalia Díaz por las políticas penitenciarias de los gobiernos del PAC y Rodrigo Chaves

Natalía Díaz y Claudia Dobles discuten sobre las políticas de liberación de reos.

Claudia Dobles, aspirante presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Natalia Díaz, candidata de Unidos Podemos (PUP), chocaron por las políticas públicas sobre personas privadas de libertad aplicadas durante los gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC) y de Rodrigo Chaves, en el debate organizado por Repretel y Noticias Monumental.

Díaz aseguró que hubo liberación de reos en gobiernos del PAC y cuestionó a Dobles si esta continuaría.

Ante esto, la candidata de la Coalición respondió que la liberación o no de presos depende del Poder Judicial: “En un gobierno nuestro, los delincuentes estarán donde les corresponde, en la cárcel: privados de libertad; pero le recuerdo, doña Natalia, que esta administración de la que usted fue parte ha liberado a más de 8.000 personas bajo exactamente la misma metodología”, dijo.

Dobles subrayó que, para que los delincuentes estén en la cárcel, “hay que hacer más cárceles”. Aseguró que los gobiernos del PAC hicieron más de 40.000 metros de centros penitenciarios y reprochó que el actual gobierno no ha realizado ninguna obra en ese tema.

Díaz volvió a reprochar: “¿Cuál versión le creemos, Claudia? ¿Esa que usted dice actualmente o la que hicieron durante los ocho años del PAC y que fue evidente para el país?”

Finalmente, Dobles aseguró que Díaz no se “veía” tan preocupada cuando los niveles de homicidios incrementaron durante la actual administración de Rodrigo Chaves, de la cual Natalia Díaz fue ministra de la Presidencia.

Diferencias con Chaves

Posteriormente, Dobles le consultó a Díaz sobre diferencias con el presidente Rodrigo Chaves.

La candidata de Unidos Podemos evadió enumerarlas y señaló: “Más que entrar en las diferencias, creo que es importante ver hacia adelante”.

Tras ser interpelada nuevamente, Díaz dijo que ella eligió ”su propio camino, tengo un criterio propio, veo las cosas desde otra perspectiva”. Agregó que ella comparte “ciertas cosas por el fondo, pero no por la forma”, finalizó.