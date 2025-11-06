Política

Laura Chinchilla será la nueva presidenta del ‘Club de Madrid’

El ‘Club de Madrid’ está dedicado a ‘promover los valores democráticos e impulsar el cambio social y político’

Por Sebastián Sánchez
La expresidenta de la República de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), fue elegida como nueva presidenta del Club de Madrid, el mayor foro mundial de exjefes de Estado democráticos, según dijo la exmandataria. El cargo lo asumirá en enero del 2026.
La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, dirigirá el Club de Madrid. Foto: (Jose Cordero/José Cordero)







