Laura Chinchilla será la nueva presidenta del ‘Club de Madrid’

La expresidenta de la República de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), fue elegida como nueva presidenta del Club de Madrid, el mayor foro mundial de exjefes de Estado democráticos, según dijo la exmandataria. El cargo lo asumirá en enero del 2026.

Chinchilla, politóloga con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown y primera mujer en ocupar la Presidencia de Costa Rica, sucederá al esloveno Danilo Türk.

Con más de 130 exjefes de Estado y de Gobierno de más de 70 países, el Club de Madrid abre así un nuevo capítulo bajo la dirección de la costarricense.

La organización está dedicada a “promover los valores democráticos e impulsar el cambio social y político”.

“Me siento profundamente honrada de haber sido electa presidenta del Club de Madrid. Cuando la democracia retrocede y el multilateralismo se ve atacado por fuerzas desestabilizadoras, su misión y su eficaz labor no solo se vuelven más relevantes, sino también indispensables", dijo la expresidenta costarricense.

Según el sitio web de la organización, buscan construir puentes y participar en iniciativas de promoción para fortalecer las políticas públicas y el liderazgo efectivo “mediante recomendaciones que abordan desafíos como la inclusión, el desarrollo sostenible y la paz, tanto a nivel nacional como internacional”.

Chinchilla enfatizó su compromiso de liderar el Club de Madrid con “firme convicción y adhesión a los valores democráticos de libertad, justicia social y convivencia pacífica”.

El presidente saliente, Danilo Türk, felicitó a su sucesora y expresó su confianza en su liderazgo para “fortalecer la misión de la organización de promover la democracia, la inclusión y la gobernanza efectiva en todo el mundo”.