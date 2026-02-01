La jornada de la candidata: Laura Fernández votó entre la niebla de Cartago, la Negrita y un ‘gallito’ a colaboradores

La candidata del partido chavista Pueblo Soberano, Laura Fernández, saluda tras votar en la Escuela Julián Volio Llorente, en El Carmen de Cartago.

La candidata del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández Delgado, inició el día más importante de su vida política mientras un manto de neblina cubría Cartago, el cual se prolongó una buena parte de la mañana cuando ella ejerció su voto e hizo un recorrido, incluida la visita a la Negrita, en la basílica de Los Ángeles.

Antes de las 6 a. m., ya la prensa montaba guardia fuera de la Escuela Julián Volio Llorente, en El Carmen de Cartago. Mientras tanto, los seguidores de diferentes agrupaciones instalaban en la acera toldos que permitían combatir una eventual llovizna, aunque no el frío de la provincia brumosa.

Una comparsa trataba de inyectar ánimo en el ambiente, a medida que los votantes se iban acercando.

La diputada Pilar Cisneros, una de las caras más visibles del chavismo, llegó a ese centro a las 7:05 a. m. A la exdirectora de Telenoticias no le correspondía votar ahí, pero se trasladó para acompañar a Laura Fernández en uno de los momentos más importantes de la jornada.

La candidata del partido turquesa entró a emitir el sufragio a las 7:26 a. m. Llegó vestida con los colores blanco y crema, y un pañuelo azul en el cuello. Pero lo más llamativo no fue su atuendo, sino su compañía: un omnipresente grupo de guardaespaldas que la rodeó desde el momento en que hizo su aparición.

Fernández ingresó al aula y la prensa hizo todos los malabares posibles para registrar el momento. Fue la escena típica del manual del candidato: sonreir, sonreir, mostrar la papeleta doblada, saludar a todo el mundo y seguir sonriendo, con las cámaras y teléfonos celulares grabándolo todo al otro lado.

Tras ejercer el voto, se dirigió a su casa, ubicada cerca del centro de votación, donde dijo que le ofreció “un gallito” (según sus propias palabras) a parte de su equipo de trabajo.

Posteriormente, se trasladó a la basílica de los Ángeles, para participar en una misa. Se sentó en una de las líneas del centro y estuvo acompañada por el jefe de campaña y candidato a diputado, Francisco Gamboa, y el candidato a la segunda vicepresidencia, Douglas Soto.

Luego de cumplir con la actividad religiosa, prosiguió su camino hacia otros puntos del Valle Central. En la agenda había anunciado que el almuerzo sería en Desamparados, junto a guías de su partido en ese cantón, pero a última hora hubo un cambio y canceló la visita a los desamparadeños.

En su lugar, se dirigió al hotel Aurola, en San José, donde almorzó antes de reanudar su actividad de la tarde.

A la 1 p. m., tenía prevista una entrevista en Impact Channel, en Desamparados. De ahí visitará otros medios de comunicación, para luego regresar al Aurola, donde se reuniría con su comando de campaña y esperaría los resultados de la elección.

Laura Fernández continúa su recorrido del día clave con sus guardaespaldas, un contingente de prensa y gritos, muchos a favor, pero otros tantos en contra.

Afuera, el frío seguía y el sol no se animaba a terminar de salir.