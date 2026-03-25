Política

Juzgado rechaza archivar causa penal contra Catalina Crespo, embajadora ante Estados Unidos, por presuntamente mentir en declaración jurada

Resolución judicial rechaza prescripción alegada por la Fiscalía y reencuadra los hechos bajo una figura más grave y con mayor plazo de investigación

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Por Lucía Astorga
Para asumir el cargo de embajadora de Costa Rica ante Estados Unidos, Catalina Crespo afirmó en una declaración jurada que no tenía causas penales abiertas en el país o en el extranjero. (JOHN DURAN)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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