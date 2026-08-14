Juzgado embarga cuentas al Partido Pueblo Soberano por presionar a militante para que retirara su postulación a diputada

Oficio del Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, del pasado 15 de julio, donde se ordenó el embargo de las cuentas bancarias del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), por ¢109,4 millones.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda embargó las cuentas bancarias del gobernante Partido Pueblo Soberano (PPSO), por ¢109,4 millones, por haber presionado a una militante de San Carlos para que retirara su postulación como candidata a diputada en las elecciones de febrero del 2026.

La orden la giró el 15 de julio, en un proceso de ejecución de sentencia electoral, luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declarara con lugar un recurso de amparo que presentó Iliana Ruiz Chacón.

El TSE determinó que el PPSO amenazó su derecho de participación política porque hubo un ambiente de presión para que la recurrente retirara su nombre de la contienda interna, lo cual se materializó al no ser conocida su postulación en la Asamblea Nacional del partido prevista para ello, celebrada el 24 de agosto del 2025.

La resolución del órgano electoral solo tenía fines indemnizatorios, pues antes de la votación, Ruiz Chacón desistió de su aspiración.

Con ese fallo en mano, la recurrente acudió a la vía Contenciosa Administrativa, donde reclamó los daños y perjuicios ocasionados. El Juzgado posteriormente ordenó el embargo de ¢109,4 millones a “las cuentas corrientes, de ahorros, depósitos a plazo, cajas de seguridad y cualquier otro valor comercial” que tenga la agrupación política.

Un pantallazo del oficio donde se giró ese mandato (N.° 25-002972-1028-CA) se publicó este viernes en el perfil en Facebook del personaje de redes sociales Piero Calandrelli, que es administrado por Alberto Vargas Zúñiga.

Posteriormente, el PPSO emitió un comunicado de prensa reconociendo el embargo y, en una llamada telefónica con una periodista de este diario, la presidenta y diputada de la agrupación, Mayuli Ortega, reconoció que se debía al recurso de amparo que el partido había perdido en el TSE.

Ortega informó de que, apenas se enteraron de la retención, la agrupación presentó una apelación y, en consecuencia, el caso sigue en la vía judicial.

“A la señora se le devolvió el dinero y la documentación que había puesto para la inscripción de su candidatura, pero después salió con este tema. Nosotros ya recurrimos desde hace como dos semanas a las instancias correspondientes y estamos a la espera de que siga el proceso judicial”, afirmó la jerarca del PPSO.

Imagen de la Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano efectuada el 10 de agosto del 2025. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Mayuli Ortega enfatizó en que este proceso en nada afecta la financiación de la agrupación de cara a las comicios municipales del 2028.

La Nación también contactó a Iliana Ruíz Chacón, quien prefirió no referirse a este tema y solicitó más tiempo para analizar la información que ya circulaba en redes sociales.

A principios de setiembre del 2025, el TSE declaró con lugar el recurso de amparo electoral de Ruiz Chacón y rechazó otros nueve contra la agrupación oficialista, principalmente relacionados con la elección de su candidatura presidencial y de la nómina para diputados.

Cinco de los amparos fueron rechazados de plano, mientras que cuatro fueron desestimados tras un análisis de fondo. Solo el mencionado fue declarado con lugar para fines indemnizatorios.