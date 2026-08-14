Política

Juzgado embarga cuentas al Partido Pueblo Soberano por presionar a militante para que retirara su postulación a diputada

Juzgado ordenó el embargo por ¢109,4 millones en un proceso de ejecución de sentencia, tras un fallo del TSE que declaró con lugar un recurso de amparo electoral

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Por Natasha Cambronero
Embargo PPSO
Oficio del Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, del pasado 15 de julio, donde se ordenó el embargo de las cuentas bancarias del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), por ¢109,4 millones. (Captura de pantalla/Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda)







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Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

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