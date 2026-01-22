Juventudes de partidos cuestionan un escenario político sacudido por gritos y polarización en Costa Rica

Representantes juveniles de seis partidos políticos participaron en el primer episodio de Conversemos, un espacio organizado por "La Nación" para dialogar sobre temas que impactan a Costa Rica. En la foto de izquierda a derecha: Óscar Rojas (PLN), Reyna Casco (FA), Francesca Zapata (PLP), Carlos Felipe García (PUSC), Edgar Gallardo (PPSD), y Luis Diego Góngora, (CAC).

Las personas jóvenes enfrentan hoy un escenario político sacudido por la confrontación constante, los ataques en redes sociales y un clima de polarización que, según distintos liderazgos juveniles, dificulta su interés y participación en la vida pública.

Ese fue uno de los puntos de partida del primer episodio de Conversemos, un nuevo formato de La Nación para dialogar sobre temas clave de la sociedad costarricense.

El pasado martes 13 de enero, seis representaciones juveniles se reunieron en las instalaciones de La Nación para dar inicio a ese primer episodio, titulado “Conversemos: ¿Por qué los jóvenes no se interesan en la política? ¿Qué temas les preocupan?”.

Conversemos: ¿Por qué los jóvenes no se interesan en la política? ¿Qué temas les preocupa?

Participaron en esta ocasión Carlos Felipe García, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Reyna Casco, del Frente Amplio (FA); Luis Diego Góngora, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Óscar Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN); Francesca Zapata, del Partido Liberal Progresista (PLP); y Edgar Gallardo, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Al conversatorio también se invitó a representantes del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y de Nueva República; sin embargo, estas agrupaciones no confirmaron su participación.

Otro de los grandes temas en el que estuvieron de acuerdo los 6 liderazgos fue en que el sistema educativo atraviesa una crisis que afecta directamente las oportunidades de las personas jóvenes, ya sea por recortes presupuestarios, limitaciones en el acceso a la educación superior, brechas de calidad entre regiones o dificultades para la inserción en el mercado laboral.

Reyna Casco, del Frente Amplio:

“Hay un ambiente en el que el adultocentrismo afecta la participación y el involucramiento de las personas jóvenes”.

“Sumándole a eso, si somos mujeres jóvenes, en la política se nos hace menos cuando compartimos nuestra perspectiva, lo que estamos sintiendo y muchas veces en esos espacios se nos ningunea”.

Carlos Felipe García, del Partido Unidad Social Cristiana:

“Las decisiones que tomemos hoy definirán el país en el que vamos a vivir como adultos jóvenes. Se habla de la ‘bronca’, pero la bronca es para esta generación”.

“Somos la generación que no puede comprar una casa, que no sabe si va a tener pensión, la que reconoce el machismo y la que cree en la democracia y en el respeto de los derechos humanos”.

“No podemos esperar a que nos hereden un país cuando tenemos la oportunidad de construir la Costa Rica que queremos”.

Óscar Rojas, del Partido Liberación Nacional:

“Las juventudes, por naturaleza, somos personas alegres y con muchísima esperanza; hacemos política desde el corazón y el amor. En los últimos tiempos, los líderes políticos han optado por el miedo, la polarización y el odio, y eso no va con nuestra naturaleza como jóvenes".

“Hay un descontento con esa clase política porque entramos a redes sociales y lo que vemos son peleas y ataques. ¿Con qué ganas va a querer un joven meterse en política si solo ve ese tipo de polarización?”.

Luis Diego Góngora, de la Coalición Acción Ciudadana:

“La política no resulta atractiva porque se ha visto de manera negativa. El reto de las juventudes es demostrar que puede hacerse de forma alegre, limpia, transparente y esperanzadora, y creo que el país está en un momento en el que podemos cumplir ese reto”.

“A las juventudes y a los niños los están matando en las calles. No hay un cantón ni un distrito del país que no esté afectado por el crimen organizado y la crisis de homicidios, y ese es un tema que debemos resolver”.

Francesca Zapata, del Partido Liberal Progresista:

“La juventud piensa que dejando de lado la política no le va a afectar, pero la política incide en todo: en el salario, la seguridad y la educación”.

“Los jóvenes tenemos que tener herramientas para poder alzar la voz, para poder decir lo que realmente pensamos y queremos para Costa Rica”.

Edgardo Gallardo, del Partido Progreso Social Democrático:

“Estamos tomando decisiones como país para personas que ni siquiera están en la mesa”.

“Hay que abrirse camino y cambiar la idea de que las juventudes no tienen oportunidades, cuando sí tienen ideas frescas y perspectivas nuevas”.