Jupema teme convertirse en un IVM

La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) está preocupada por el crecimiento de la deuda del Estado con este régimen de jubilaciones y el riesgo que esto supone para su estabilidad. Carlos Arias Alvarado, director ejecutivo de la entidad, señaló que el déficit actuarial que afronta el fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS es una advertencia de lo que puede ocurrir con la Jupema si no se toman medidas a tiempo. Además, lamentó el “penoso” desinterés de un MEP que no presupuesta todos los recursos necesarios para las cotizaciones de los docentes. El propio ministro de Hacienda, Nogui Acosta, reconoció el problema, pero adelantó que no se puede solucionar en un año.

