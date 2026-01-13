Política

Juan Carlos Hidalgo recibe apoyo de 47 figuras del PUSC

Adhesiones provienen de expresidentes, exvicepresidentes, exministros y exdiputados dentro del PUSC

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, de izquierda a derecha, Astrid Fischel, Rodolfo Piza, Lorena Vázquez, y Mariano Guardia
Exministros, exdiputados, expresidentes y exjerarcas históricos del PUSC dieron su adhesión al candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo. En la imagen, de izquierda a derecha, Astrid Fischel, Rodolfo Piza, Lorena Vázquez, y Mariano Guardia. (Lilly Arce/Lilly Arce)







Elecciones 2026PUSCJuan Carlos HidalgoAdhesiones
