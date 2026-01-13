Juan Carlos Hidalgo recibe apoyo de 47 figuras del PUSC

Este martes, un grupo de 47 exdirigentes vinculados al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) anunció su adhesión a la candidatura presidencial de Juan Carlos Hidalgo.
Entre quienes expresaron su respaldo al aspirante rojiazul figuran un expresidente de la República, una exvicepresidenta, exministros, exdiputados y antiguos jerarcas de diversas instituciones públicas.
En la lista destaca el expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002). También se suman Astrid Fischel, primera ex vicepresidenta del país; Rodolfo Piza, excandidato presidencial y exministro de la Presidencia; Ricardo Toledo, exdiputado, exministro de la Presidencia y excandidato a la Presidencia; Rina Contreras, expresidenta de la Asamblea Legislativa; y Lorena Vásquez, exministra de Vivienda.
Esta es la lista completa: