Política

Juan Carlos Hidalgo rechaza firmar compromisos para sacar instituciones de la regla fiscal

11 candidatos presidenciales firmaron una promesa para excluir a la educación pública de la regla fiscal

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Candidatos a la presidencia de la república durante Debate Presidencial en la UNA
El candidato presidencial del PUSC, Juan Carlos Hidalgo, dice que no excluirá a ninguna institución de la regla fiscal. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juan Carlos HidalgoPUSCregla fiscal
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.