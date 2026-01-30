Juan Carlos Hidalgo confronta a Claudia Dobles por los efectos de la Ley de usura: ‘Tiró a las garras del crimen organizado a miles de familias costarricenses’

Juan Carlos Hidalgo cuestiona efectos de la Ley de Usura. Sostiene que la norma contribuyó a aumento en préstamos gota a gota.

El candidato del partido Unidad Social Cristiana, Juan Carlos Hidalgo, confrontó a la aspirante Claudia Dobles durante el debate convocado por Teletica, al afirmar que la Ley de Usura, impulsada por el último gobierno del partido Acción Ciudadana, “tiró a las garras del crimen organizado a miles de familias costarricenses”, e incluso se comprometió a revisar o derogar la legislación.

Hidalgo argumentó que la normativa contribuyó al aumento de los préstamos gota a gota. En el pasado, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) también sostuvo que los préstamos “gota a gota”, que conllevan excesivas tasas de interés y extorsiones contra deudores, aumentaron con la entrada en vigencia de dicha ley.

La legislación, aprobada en 2020, fijó un límite a las tasas de interés de las instituciones financieras con el objetivo de regular la usura. Además, determinó que el monto máximo de los microcréditos es de ¢693.000, con excepción de las tarjetas de crédito. Con los nuevos techos de tasas, los bancos optaron por no prestar a personas cuyo riesgo crediticio amerita tasas más altas que los límites impuestos.

“Familias que en vez de enfrentar ahora cobros judiciales, enfrentan extorsiones y amenazas de muerte”, indicó Hidalgo durante el foro político, poco antes de consultarle a Dobles qué cambios impulsaría para hacerle frente a los préstamos gota a gota.

Dobles explicó que conoce la realidad de miles de personas que no llegan a fin de mes con sus finanzas y están necesitadas de financiamiento. “Vamos a priorizar para extenderle la mano a esas familias y generar los mecanismos que les permitan acceder a financiamiento y solventar emergencias”, dijo.

La candidata, además, propuso generar un fondo de alivio para la consolidación de deudas de personas altamente endeudadas y garantizará, con una agenda de trabajo, más y mejores empleos, con salarios dignos. Agregó que buscará disminuir los costos de producción, que aumentan el costo de la vida y se trasladan a los consumidores.

Hidalgo aprovechó algunos segundos de réplica para reprochar a la candidata, pues afirmó que no respondió a su cuestionamiento. Fue entonces cuando se comprometió a revisar la ley y “terminar con el infierno para la vida de miles de personas”.