Política

José María Villalta impulsará dispensa para proyecto del FA que prohibiría trabajos privados a diputados, tras respaldo de Laura Fernández

La iniciativa fue presentada por el exdiputado del FA, Jonathan Acuña

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Por Sebastián Sánchez
Imágenes del plenario de la Asamblea Legislativa durante la sesión solemne del 1 de mayo de 2026.
Imágenes del plenario de la Asamblea Legislativa durante la sesión solemne del 1 de mayo de 2026. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Caso PanaJosé Miguel VillalobosLaura FernándezJosé María VillaltaProhibición de ejercer profesiones liberales a diputados
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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