Política

Jefes de fracción plantean a defensora preocupación por falta de suplentes en Sala IV y afectación a los habitantes; Nogui Acosta se molesta

Jefes del PLN, FA, PUSC y CAC plantearon a la defensora de los Habitantes, su temor de que la falta de suplentes en Sala Constitucional afecte resguardo de derechos de los costarricenses

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Por Aarón Sequeira
Reunión de jefaturas de fracción, jefes de fracción
En reunión de jefaturas de fracción, este jueves, se realizó un debate sobre la opinión de la Defensoría de los Habitantes por la falta de magistrados suplentes de la Sala Constitucional. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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