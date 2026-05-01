Jefes de fracción arrancan nuevo Congreso entre llamados al diálogo, críticas y defensa de la democracia

Los jefes de las cinco bancadas presentes en la Asamblea Legislativa marcaron este 1.° de mayo sus posiciones para el periodo 2026-2030 con discursos centrados en el diálogo, la defensa de la institucionalidad democrática y la urgencia de atender problemas como la inseguridad, la pobreza, la educación y la crisis social.

Mientras el oficialismo pidió avanzar sin frenar reformas, las bancadas de oposición insistieron en la necesidad de consensos, respeto institucional y control político.

Ordenados desde la bancada más grande, a la más pequeña, Nogui Acosta, jefe de fracción del chavista Partido Pueblo Soberano (PPSO), expresó en su discurso que el Congreso debe asumir un rol activo para impulsar el desarrollo del país y dejar de postergar decisiones clave. El diputado hizo un llamado a “trabajar” y cuestionó a sectores políticos que, según dijo, han frenado el avance de proyectos, como créditos dirigidos al sector agropecuario.

El legislador también defendió los resultados del actual gobierno de Rodrigo Chaves, al señalar que hay ciudadanos que han logrado mejorar su situación económica, y sostuvo que el reto es profundizar esas oportunidades mediante mayor competitividad, inversión y crecimiento económico.

En esa línea, indicó que el crecimiento es fundamental para reducir la pobreza y generar empleo, por lo que abogó por crear condiciones para la inversión y el desarrollo productivo.

Acosta, asimismo, planteó la necesidad de tomar decisiones estructurales en temas como la seguridad social, el sistema de pensiones y la salud pública, ante el envejecimiento de la población y los desafíos de financiamiento. También señaló que se debe mejorar la eficiencia del gasto en educación y adaptar la formación de los jóvenes a las demandas del futuro.

El diputado Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO durante discurso en la Asamblea Legislativa. (JOHN DURAN/John Durán)

Una oposición “firme y útil”

El segundo en el uso de la palabra fue el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, quien aseguró que su bancada asumirá una oposición “firme y útil”, enfocada en defender la democracia, promover el diálogo y atender los principales problemas del país.

Hizo un llamado a dejar atrás “la política tóxica”, marcada por el insulto, la burla y el irrespeto, y pidió construir una Asamblea Legislativa basada en el respeto mutuo entre todas las fracciones.

Ramírez afirmó que Liberación Nacional será “guardiana de la democracia” y de las libertades fundamentales, con una defensa irrestricta de la independencia del Poder Judicial, la prensa libre y las garantías individuales. Señaló que esas bases republicanas no son negociables.

En su intervención, el diputado también lanzó fuertes críticas a la administración saliente de Rodrigo Chaves, al señalar que durante los últimos cuatro años se agravaron problemas en seguridad, salud, educación, infraestructura y apoyo al agro.

Mencionó el aumento del crimen organizado, las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social, el deterioro educativo y el abandono de regiones costeras y fronterizas, además de cuestionar un estilo de gobierno que, según dijo, debilitó los contrapesos institucionales y normalizó el insulto como recurso político.

Primer discurso de Álvaro Ramírez como jefe de fracción de Liberación Nacional. (JOHN DURAN/John Durán)

Pese a ello, tendió la mano a la presidenta electa, Laura Fernández, y a la fracción oficialista de Pueblo Soberano, al expresar que espera una etapa de “rectificación democrática”, apertura al diálogo y respeto a las instituciones. Aseguró que el PLN apoyará las iniciativas que beneficien al país.

El enfoque en la seguridad

José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio, y diputado por segunda vez, afirmó que su bancada enfocará su trabajo en atender las principales preocupaciones de la ciudadanía, en particular la inseguridad, la desigualdad y las condiciones de vida de la población trabajadora.

El diputado señaló que el país enfrenta una crisis de seguridad agravada en los últimos años, con altos niveles de violencia y una creciente influencia del crimen organizado.

Asimismo, indicó que impulsarán acciones tanto para golpear las estructuras financieras del crimen como para fortalecer políticas preventivas dirigidas a la juventud, mediante el acceso a educación, cultura, deporte y oportunidades. En esa línea, defendió la necesidad de proteger el presupuesto educativo, recuperar el 8% constitucional y fortalecer programas sociales orientados a poblaciones vulnerables.

Villalta también señaló que el país enfrenta problemas estructurales en materia económica, al cuestionar la evasión fiscal y la carga tributaria sobre trabajadores y pequeñas empresas. Además, advirtió que su fracción no respaldará iniciativas que, a su juicio, debiliten la democracia, la división de poderes o los derechos ciudadanos.

José María Villalta asumió este viernes como jefe de fracción del Frente Amplio. (John Durán/La Nación)

Fracciones unipersonales

Claudia Dobles, diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), sostuvo que Costa Rica enfrenta una transformación global acelerada, impulsada por la inteligencia artificial, la robótica y una geopolítica incierta.

No obstante, Dobles advirtió que, mientras el mundo avanza, el país continúa rezagado en áreas básicas como educación, seguridad y transporte público, lo que evidencia una desconexión entre las demandas actuales y la respuesta institucional.

La diputada también cuestionó que los datos de crecimiento económico no se reflejan en la vida cotidiana de la población, donde muchas familias enfrentan dificultades para llegar a fin de mes.

En su intervención, advirtió que sectores productivos y grupos como mujeres, jóvenes y familias enteras están bajo presión, en un contexto donde el acceso a oportunidades sigue siendo limitado.

Ante este panorama, la legisladora planteó la necesidad de tomar decisiones centradas en las personas, con énfasis en la protección del empleo y la generación de oportunidades. Asimismo, advirtió sobre el estado de la democracia costarricense. La legisladora señaló que no se puede normalizar el debilitamiento de derechos, ni de las libertades fundamentales.

Claudia Dobles es la primera diputada de la Coalición Agenda Ciudadana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por último, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, destacó este 1.° de mayo que la nueva legislatura marca un momento histórico para la participación femenina en la política costarricense, al coincidir con una mayoría de mujeres en el Congreso y la llegada de mujeres a puestos clave en tres de los cuatro Poderes de la República.

Señaló que no se trata solo de una cifra simbólica, sino del resultado de décadas de lucha por la igualdad, y rindió homenaje a las primeras diputadas del país y a figuras como Lorena Clare Facio (exprimera dama, fallecida este año), por abrir camino en la representación política femenina.

Gordienko subrayó que esta mayoría debe traducirse en cambios reales para las mujeres y no quedarse en una conquista numérica. Recordó que las mujeres siguen enfrentando mayores obstáculos en empleo formal, salarios más bajos, pensiones menores, sobrecarga en el trabajo no remunerado y una mayor exposición a la pobreza y la violencia sexual.

Por ello, hizo un llamado a legislar pensando en las niñas y mujeres de hoy y del futuro, y afirmó que una mayor presencia femenina en el poder suele traducirse en políticas sociales más integrales y menos corrupción.

La diputada también advirtió que, aunque el oficialismo cuenta con mayoría, no tiene un “mandato total”, pues la ciudadanía apostó por el diálogo y el trabajo conjunto entre las cinco fracciones legislativas.

Defendió la necesidad de construir acuerdos y consensos duraderos, al asegurar que las leyes más sólidas son aquellas que nacen del entendimiento entre distintas fuerzas políticas.

Finalmente, Gordienko hizo una defensa de la institucionalidad democrática y alertó sobre el deterioro de la confianza ciudadana provocado por la polarización, la desinformación y los ataques a las instituciones. Señaló que Costa Rica necesita reparar su institucionalidad, no destruirla, y pidió dejar atrás el discurso agresivo y los ataques personales. “Nos toca bajar la voz para que suba la razón”, concluyó.