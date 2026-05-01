Política

Jefes de fracción arrancan nuevo Congreso entre llamados al diálogo, críticas y defensa de la democracia

Discursos centrados en el diálogo, la defensa de la institucionalidad democrática y la urgencia de atender problemas como la inseguridad, así hablaron los jefes de fracción del Congreso que asumió este 1.° de mayo

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Por Cristian Mora y Vanessa Loaiza N.
Jefes de fracción ofreciendo sus discursos.
Jefes de fracción ofreciendo sus discursos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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1 de mayoDirectorio legislativojefes de fracción
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

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