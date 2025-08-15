Política

INVU defiende distancia de 10 metros para construir junto a quebrada Los Negritos

Diez años antes, el Sinac definió en 50 metros la zona de protección

Por Lucía Astorga

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) defendió la fijación de un área de protección de 10 metros para el proyecto Di Escalante Verde S. A., en la ribera de la quebrada Los Negritos.








