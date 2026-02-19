Incop niega irregularidades en contratos dados a mayor financista de Laura Fernández: ‘Publicaciones en diarios son tendenciosas’

Wagner Quesada Céspedes, presidente ejecutivo del Incop, negó que las contrataciones dadas a la empresa de Francisco Javier Morice Castro tuviesen el fin de beneficiarlo ‘por intereses políticos’.

El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), Wagner Quesada Céspedes, negó que existan irregularidades en las contrataciones dadas, durante este gobierno, a una empresa del mayor financista de la campaña de la presidenta electa, Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Se trata de la compañía Agroservicios Hípicos de Aranjuez S. A., de Francisco Javier Morice Castro, quien pagó al PPSO ¢90,3 millones por bonos de campaña valorados en ¢106,3 millones, según el último reporte entregado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al 31 de diciembre del 2025. Tras el triunfo de Fernández en las urnas, esos certificados adquirieron valor, por lo que él se ganará la diferencia de ¢16 millones, más los intereses.

El presidente del Incop insistió en que las seis licitaciones otorgadas a esa firma, que en conjunto ascienden a ¢4.939 millones, se realizaron en apego a la ley, mediante concursos abiertos en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

“Las publicaciones en los diarios nacionales (sobre los contratos a la firma de Morice) las considero tendenciosas y malintencionadas, insinuando que esta Junta Directiva o esta Presidencia Ejecutiva del Incop, de alguna manera, ha beneficiado por intereses políticos a un empresario en particular. Nada más lejano de la realidad”, dijo Quesada el pasado 6 de febrero en sesión de junta (N.°4514).

En la misma reunión, Flander Salas Salazar, director de Operaciones Portuarias de la institución, hizo una breve exposición sobre las contrataciones dadas a Agroservicios Hípicos de Aranjuez.

Salas enumeró los procesos licitatorios y descartó cualquier anomalía: “Aquí no hay ninguna licitación que se haya adjudicado a dedo, como popularmente se dice, o que se haya hecho una contratación directa por alguna excepción, no, todas fueron licitaciones en concursos públicos a través de la plataforma del Sicop”, insistió.

Ambos subrayaron que, si bien todo se hizo conforme a la ley, creían conveniente hacer algunas modificaciones en los procesos de contratación para que en el futuro sean “más transparentes y se fomente una mayor participación, apertura y divulgación”.

“Hemos definido una línea para garantizar una mayor transparencia en las futuras contrataciones que haga el Incop, a efecto de desterrar cualquier interés o práctica incorrecta o de malas interpretaciones que se puedan hacer de los procesos que conduce la institución”, argumentó Quesada.

De seguido, los directivos, por unanimidad, aprobaron un acuerdo para ampliar la difusión de los procesos de contratación mediante publicaciones periódicas en diarios de circulación nacional, redes sociales y la página web de la institución.

Además, se acordó incorporar obligatoriamente a profesionales en ingeniería en la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, cuando sean contrataciones concernientes a infraestructura.

Las contrataciones a la firma de Morice

Aunque Flander Salas, el director de Operaciones Portuarias, expuso sobre seis contrataciones a lo largo de esta administración, lo cierto es que en el Sicop se consignó que entre diciembre del 2023 y diciembre del 2025, Agroservicios Hípicos de Aranjuez S. A. obtuvo ocho contratos, que en conjunto ascienden a ¢5.083 millones.

En específico, se le contrató trabajos de saneamiento, reparación y cambios de elementos metálicos en los muelles de Puntarenas, Quepos y Golfito.

De previo al inicio de esta administración, la empresa solo había recibido contratos por ¢158 millones y uno fue del Instituto de Puertos del Pacífico, según el Sicop.

Otros tres fueron otorgados por la Municipalidad de Escazú para el lavado de camiones y uno por la Municipalidad de Cartago para un servicio de limpieza de vehículos recolectores de basura, por montos que en conjunto alcanzaron ¢16,6 millones.

También, había dado un servicio de pintura y lavado de tuberías al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por ¢151,2 millones.