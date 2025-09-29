Hacienda pide redirigir ¢93.000 millones de intereses de deuda a salarios y pensiones de educadores

Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, cuestionó la negativa del gobierno para girar recursos aprobados a seguridad, proque provienen de la partida destinada al pago de intereses.

El Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea Legislativa autorización para reorientar ¢93.000 millones, originalmente destinados al pago de intereses de la deuda, con el fin de cubrir faltantes en salarios y pensiones del personal docente.

Así consta en el tercer presupuesto extraordinario y tercera modificación presupuestaria, que el gobierno de Rodrigo Chaves presentó el 25 de setiembre al Congreso.

La diputada Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, cuestionó que el Ejecutivo se haya negado en reiteradas ocasiones a girar los recursos aprobados por los legisladores para el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), bajo el argumento de que, al provenir de la partida de intereses de la deuda, sería irresponsable utilizarlos.

“Es lamentable cómo manejan los presupuestos y en especial, que manejen caprichosamente los recursos sobrevalorados para intereses. Han hecho lo que les da la gana y con esto se confirma que, simplemente, no quieren, no tienen la voluntada para darle más recursos a las becas, al transporte estudiantil, al OIJ y al Poder Judicial”, declaró la representante del Partido Liberación Nacional (PLN).

Según explicó Ramírez, el gobierno remitió una propuesta que modifica en ¢243.000 millones el plan de gastos del gobierno, de los cuales ¢117.500 millones son de la partida de intereses.

Faltante en recursos del MEP fue advertido desde octubre de 2024. (Jorge Castillo)

De estos recursos, ¢93.000 millones, se pretenden utilizar para cubrir faltantes en remuneraciones del Ministerio de Educación Pública (MEP) y cumplir con el acuerdo de pago suscrito en diciembre del 2024, para honrar las deudas del Estado con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).

Según el texto enviado a la Asamblea Legislativa, que se tramita bajo el expediente 22.218, el sobrante en la partida de intereses responde a una “adecuada gestión de la deuda”.

No obstante, Ramírez afirmó que la disponibilidad de recursos se debe a que el gobierno hace una sobreestimación de esta partida.

Disputa reiterada por recursos de intereses

Este reclamo ha sido recurrente en la Comisión de Hacendarios y por eso los diputados han utilizado la partida de intereses para destinar recursos a otras áreas que han presentado faltantes, especialmente en el ámbito de la seguridad, educación y protección social.

“No me sorprende el contenido de este presupuesto extraordinario, ya que, nuevamente, se refleja una sobreestimación en la partida de Servicio de la Deuda, principalmente en el tema de intereses.

“Todos los años se evidencia lo que hemos insistido, de que se sobreestiman estas partidas, y finalmente tienen que mandar un presupuesto con esos ahorros”, declaró Ramírez.

El pasado 1.° de setiembre, el ministro de Hacienda Rudolf Lücke Bolaños, reiteró la decisión del gobierno de Rodrigo Chaves de no girar los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa para crear 244 plazas adicionales OIJ y la Fiscalía, en medio de una crisis de inseguridad sin precedentes en Costa Rica.

Los diputados tomaron recursos de la partida del pago de intereses para financiar estos cupos.

Desde octubre del 2024, la Contraloría advirtió que el MEP registraba un faltante de ¢100.000 millones para el pago de salarios. Así lo señaló el ente contralor durante la discusión del Presupuesto Nacional 2025, tras recibir una nota en la que el MEP reconoció el déficit.

En cuanto a los recursos destinados a cubrir el pago de pensiones. El expediente legislativo explica que ¢11.417 millones de los recursos del rebajo a la partida de intereses, son para cumplir el punto dos del arreglo de pago suscrito el 19 de diciembre del 2024, por los entonces ministros de Hacienda y Educación Pública, Nogui Acosta y Anna Katharina Müller, respectivamente, junto con el presidente en ejercicio de Jupema, Jorge Rodríguez.

Ese ítem señala que se deben incluir en el Presupuesto Nacional 2025, los recursos para cancelar las deudas pendientes del periodo 2017-2018.