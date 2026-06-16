Gobierno nombra a nuevos comisionados en órgano al que dejó paralizado por meses; Congreso deberá ratificarlos

El gobierno de Laura Fernández propuso tres nombres para la Coprocom. En imagen, Fernández y Rodrigo Chaves (derecha) se dirigen hacia el Consejo de Gobierno.

El gobierno de Laura Fernández designó a Vinicio Arroyo Flores, Gianina Córdoba Corrales y Cinthya Zapata Calvo como miembros de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).

El nombramiento lo hizo el Consejo de Gobierno y fue comunicado a la Asamblea Legislativa, que deberá iniciar los trámites para ratificar o no esas propuestas.

El plazo máximo otorgado por la ley es de 30 días naturales para tomar esa decisión; si no, quedarán ratificados.

El nombramiento de Arroyo y Córdoba es para puestos propietarios; el de Zapata es para una suplencia. Son tres propietarios y dos suplentes, según la ley.

Coprocom paralizada desde diciembre del 2025

Según reportó La Nación el pasado 19 de enero, la Coprocom está paralizada desde el 15 de diciembre del año pasado debido a la falta de nombramiento de esos dos puestos.

Debido a este contexto, dicho órgano no puede sesionar ni adoptar decisiones. La Coprocom, de acuerdo con el marco jurídico vigente, tiene entre sus funciones prevenir los monopolios, investigar de oficio o por denuncia, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

Los únicos comisionados con nombramiento vigente son Guillermo Rojas Guzmán, comisionado propietario, y Claudio Mora García, comisionado suplente.

A inicios de diciembre, el gobierno decidió no enviar más propuestas de candidatos a comisionados para integrar al órgano superior de la Coprocom, en vista que los diputados rechazaron tres propuestas, una vez que se le venció el plazo a Isaura Guillén, el 16 de diciembre del 2024.

El gobierno propuso a Córdoba Corrales por tercera vez; dos fueron en la administración de Rodrigo Chaves. En ambas fue rechazada.

La ley señala que el Ejecutivo debe sustituir al objetado: “el Consejo de Gobierno sustituirá al miembro del órgano superior objetado y el nuevo nombramiento deberá seguir el mismo procedimiento”.