Gobierno de Rodrigo Chaves toma decisión sobre la Comisión para la Competencia

El gobierno de Rodrigo Chaves sostuvo que no enviará más candidatos para integrar la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), luego de que la Asamblea Legislativa rechazara tres de sus propuestas.

“Nosotros como Poder Ejecutivo le mandamos una nota al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, diciéndole que no vamos a volver a proponer otro nombre (para Coprocom) porque en este momento no hay un ambiente político para que lo ratifiquen”, dijo Alejandro Barrantes, viceministro de la Presidencia.

La cúpula de la Coprocom la integran tres miembros propietarios y dos suplentes. Está vacante una plaza de propietario.

Según Chaves, envió una carta al presidente del Congreso para solicitarle explicaciones de los rechazos. Sin embargo, el mandatario aduce que la respuesta fue que la decisión de nombrar o no la propuesta de Ejecutivo es una competencia constitucional de la Asamblea.

“Don Rodrigo, hubiera sido más honesto de su parte decir: ‘No queremos nombrarle a nadie, no nos da la gana’”, reprochó Chaves.

Según la ley, la Comisión para Promover la Competencia es la autoridad nacional encargada de la defensa y promoción de la competencia y libre concurrencia. Esa misma norma establece que le corresponde al Ejecutivo nombrar a los miembros y al Congreso ratificarlos.

Propuestas coprocom

La Asamblea Legislativa le ha negado en tres ocasiones al Ejecutivo la persona propuesta. El 8 de enero del 2025, el plenario rechazó el nombre de Giannina Córdoba Corrales.

Ella fue propuesta el 12 de diciembre del 2024, cuando el Congreso estaba en receso de fin de año. Eso hubiera implicado que el nombramiento quedara aprobado automáticamente si la Asamblea no se pronunciaba antes del 12 de enero.

Chaves volvió a proponerla a finales de enero del 2025; sin embargo, el 11 de febrero los diputados volvieron a rechazarla. Argumentaron que la ley exige que, en caso de que un nombre sea objetado, el Consejo de Gobierno sustituirá al candidato.

El 4 de setiembre, el Ejecutivo envió una tercera propuesta: Mauricio Soto Rodríguez. Sin embargo, con 26 votos en contra y 17 a favor, fue rechazado.

“No vamos a seguir exponiendo a las personas. Lo peor, podemos llevarle al mejor candidato posible que solo por el hecho que lo proponga el gobierno van a decir que no”, dijo el viceministro.

Barrantes dijo que lo que ocurra en adelante, “en perjuicio del consumidor, en perjuicio de la protección de la competencia será responsabilidad de esta Asamblea Legislativa”.