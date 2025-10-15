Economía

Coprocom recibe notificación sobre venta de la franquicia de Subway en Costa Rica

La cadena de restaurantes Subway tiene 30 años de operar en Costa Rica.

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Fachada del nuevo restaurante Subway en el Centro Comercial Vistana, ubicado frente al Aeropuerto Guanacaste, como parte de su expansión en Costa Rica.
Subway tiene 30 años de operar en Costa Rica y, según un comunicado de prensa emitido en julio del 2025, cuenta con 80 restaurantes en el país. (Subway/Subway)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SubwaySubway Costa Rica
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.