Coprocom recibe notificación sobre venta de la franquicia de Subway en Costa Rica

Subway tiene 30 años de operar en Costa Rica

La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) anunció, el pasado 13 de octubre, que fue notificada sobre la venta de Serla de Restaurantes S. A. y Restaurantes Subs S. R. L., que operan en conjunto la franquicia de Restaurantes Subway en Costa Rica.

En el comunicado publicado en sus redes sociales, la Coprocom indicó que la notificación, recibida el pasado 28 de agosto, señala que las compradoras son las compañías Subs Empire Foods, S. A. y Grupo Subs CFA, S. R. L., mientras que las vendedoras son Inversiones Bergen, S. R. L., Inversiones Ajepe, S. A. y Alfgon S. A.

“De acuerdo con los notificantes, los mercados involucrados en la transacción están relacionados con la operación de franquicias de restaurantes de comida rápida”, agrega el comunicado.

Los terceros involucrados tienen hasta el próximo 27 de octubre para presentar información relevante para el análisis de la concentración, al correo electrónico coprocom@coprocom.go.cr. El caso se maneja bajo el expediente 057-2025-CE.

Este diario consultó a la cadena de restaurantes de sándwiches sobre el motivo de la venta, el monto de la transacción y sus posibles implicaciones en empleados y clientes; sin embargo, debido a los acuerdos de confidencialidad entre las partes involucradas, Federico Martínez, gerente general de Subway, indicó que no se puede dar información adicional a la publicada por la Coprocom.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por Subway en julio pasado, la cadena cuenta con 80 restaurantes en el país. Su primer local en Costa Rica abrió sus puertas el 14 de julio del 1995, en el bulevar de Los Yoses.

“Subway es una operación sólida con 30 años en el país, generando 860 empleos, con miras a continuar creciendo en las siete provincias”, agregó el gerente general de la compañía.