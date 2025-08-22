Gobierno nombra a nueva presidenta de la Junta de Protección Social

Mariela Vargas Zúñiga, licenciada en Banca y Finanzas, fue designada por el Consejo de Gobierno como la nueva presidenta de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social (JPS).

Según informó Casa Presidencial, Vargas Zúñiga se desempeñó como directora propietaria en la Junta Directiva de la JPS desde junio de 2024 y formó parte de los comités de Auditoría, Camposantos e Imagen de la institución. Previamente, trabajó en la Tesorería del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Este nombramiento ocurre tres semanas después de la renuncia de Esmeralda Britton, quien estuvo al frente de la JPS desde mayo de 2018.

El mismo día de la renuncia de Britton, el miércoles 30 de julio, se anunció la salida del gabinete de los vicepresidentes de la República, Mary Munive y Stephan Brunner, así como de Nogui Acosta, ministro de Hacienda; Marta Esquivel, ministra de Planificación; Ángela Mata, ministra de Vivienda; Cindy Quesada, ministra de la Mujer y Juan Manuel Quesada, presidente del AyA.

Mariela Vargas Zúñiga reemplazará a Esmeralda Britton al frente de la Junta de Protección Social (JPS). (Casa Presidencial/Casa Presidencial)