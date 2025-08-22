Política

Gobierno nombra a nueva presidenta de la Junta de Protección Social

Una especialista en Banca y Finanzas ocupará el cargo tras la renuncia de Esmeralda Brittón.

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez

Mariela Vargas Zúñiga, licenciada en Banca y Finanzas, fue designada por el Consejo de Gobierno como la nueva presidenta de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social (JPS).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Junta de Protección SocialEsmeralda BrittonMariela Vargas Zúñiga
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.