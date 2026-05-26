Gobierno mantiene escoltas y seguridad al expresidente y ministro Rodrigo Chaves

Rodrigo Chaves en un acto de inauguración de una planta de FEMSA en abril pasado.

Casa Presidencial confirmó que el gobierno mantiene un equipo de seguridad y escoltas para el expresidente de la República, Rodrigo Chaves, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda.

Así lo confirmó la Dirección de Información y Comunicación de Casa Presidencial, ante consultas de La Nación.

Sin embargo, Presidencia evitó detallar el tamaño del equipo de seguridad, su costo o las instituciones estatales involucradas, por razones de seguridad.

“Precisamente por ese contexto, y ahora en su condición de ministro de la Presidencia, resulta indispensable que cuente con un esquema de seguridad adecuado”, respondió esa dependencia en un correo electrónico.

Rodrigo Chaves fue elegido por Laura Fernández para encabezar los ministerios de la Presidencia y Hacienda. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Gobierno justifica protección

Presidencia sostuvo que, durante el gobierno de Chaves, una de las prioridades fue “blindar al país contra el narcotráfico”, mediante la instalación de escáneres en fronteras y muelles, así como acciones directas contra organizaciones criminales. Esa política, alegó, habría derivado en amenazas contra el exmandatario.

“Como es de conocimiento público, don Rodrigo recibió amenazas debido a ese enfrentamiento frontal contra grupos ligados al crimen organizado. Incluso, días antes de concluir su mandato presidencial, también se reportaron nuevas amenazas en su contra”, insistió la Presidencia.

“Por razones estrictamente de seguridad, no es posible brindar detalles sobre las medidas implementadas, ya que esa información podría ser utilizada por organizaciones criminales”, agregó.

La contestación oficial no detalla el costo del esquema de seguridad ni cuántos oficiales lo integran. Tampoco se aclaró si otros ministros, presidentes ejecutivos o jerarcas de la administración cuentan con escoltas o mecanismos de protección similares, otra de las preguntas enviadas al gobierno.

Otros expresidentes tienen protección

El Ejecutivo también da seguridad a otros expresidentes de la República, aunque la continuidad no ha seguido un patrón homogéneo en Costa Rica debido a las circunstancias particulares de cada exmandatario.

En el caso de Carlos Alvarado Quesada, no requirió custodia estatal luego de concluir su administración. Tras dejar la Presidencia, se trasladó a Estados Unidos y ha desarrollado gran parte de sus actividades profesionales fuera del país.

Expresidente Carlos Alvarado. Foto: (Marvin Caravaca)

Mientras tanto, Luis Guillermo Solís Rivera solicitó el retiro de su esquema de seguridad en agosto del 2018, poco después de salir del poder y trasladarse a Estados Unidos. De acuerdo con su versión, no pidió que la protección le fuera restituida cuando regresó a Costa Rica, en el 2022.

Luis Guillermo Solís fue presidente del 2014 al 2018. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, por su parte, sí ha mantenido custodia. Se trató de consultar a los expresidentes Abel Pacheco, Laura Chinchilla, Oscar Arias y José María Figueres, pero al cierre de la nota no se obtuvo una respuesta.

El caso de Chaves, sin embargo, incorpora un elemento adicional: además de su condición de expresidente, actualmente forma parte del gabinete al desempeñarse simultáneamente como ministro de la Presidencia y de Hacienda.