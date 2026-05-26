Política

Gobierno mantiene escoltas y seguridad al expresidente y ministro Rodrigo Chaves

El Estado también brinda protección a otros expresidentes; dos exmandatarios prescindieron de este servicio

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Por Jorge Arturo Mora y Christian Montero
Coca cola Femsa
Rodrigo Chaves en un acto de inauguración de una planta de FEMSA en abril pasado. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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