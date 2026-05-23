Política

Gobierno informa cuál será el salario de Rodrigo Chaves como ministro de la Presidencia y Hacienda

Casa Presidencial también aclaró estado de la pensión del exmandatario

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Por Sebastián Sánchez y Cristian Mora
Ultimo informe de labores, Rodrigo Chaves
Rodrigo Chaves es ministro de la Presidencia y de Hacienda por designación de la mandataria Laura Fernández. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Rodrigo ChavesMinisterio de la Presidenciasalariopensión de expresidente
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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