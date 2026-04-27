Política

Gobierno desplegará agentes de civil para detectar protestas durante el traspaso presidencial: ‘Serán intervenidos de previo’

El traspaso de poderes se llevará a cabo en el INS Estadio el próximo 8 de mayo cuando Rodrigo Chaves entregue el poder a Laura Fernández

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Por Sebastián Sánchez
Laura Fernández y Rodrigo Chaves, conferencia de prensa
El Ministerio de Seguridad dio detalles de cómo manejará la seguridad el próximo 8 de mayo, cuando Rodrigo Chaves entregue la Presidencia a Laura Fernández. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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