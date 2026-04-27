Gobierno desplegará agentes de civil para detectar protestas durante el traspaso presidencial: ‘Serán intervenidos de previo’

El Ministerio de Seguridad dio detalles de cómo manejará la seguridad el próximo 8 de mayo, cuando Rodrigo Chaves entregue la Presidencia a Laura Fernández.

El jefe de operaciones del Ministerio de Seguridad, Freddy Guillén, aseguró que el gobierno de Rodrigo Chaves “intervendrá” a los grupos de opositores que se quieran manifestar el día del traspaso de poderes.

Ese día, Chaves traspasará el poder a la presidenta electa Laura Fernández, continuista de su línea política.

“A través de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (del Ministerio de Seguridad) tenemos distribuidos desde el centro de San José, y otros puntos, oficiales de civil que van a estar identificando e individualizando grupos que se quieran organizar y desplazarse al Estadio Nacional para ser intervenidos de previo", dijo esta mañana en conferencia de prensa Guillén.

Esta fue la respuesta del funcionario ante la consulta de una periodista sobre cómo se preparan para posibles manifestaciones de grupos opositores.

El funcionario no indicó bajo cuál ley realizarán dichas intervenciones.

La Constitución Política establece la protesta como un derecho fundamental y únicamente por indicio comprobado de delito un ciudadano puede ser detenido.

El jefe policial afirmó que el operativo cubre 360° alrededor del estadio, con un perímetro de más de un kilómetro, y aseguró que “la seguridad está garantizada”.

Guillén señaló que la Fuerza Pública tendrá operativos previos, durante y después del traspaso de poderes para “garantizar la seguridad” de los invitados y de los ciudadanos que participen del evento.

“Para eso estamos estableciendo seguridad en los perímetros y avenidas de aproximación al Estadio Nacional. Vamos a tener grupos que van a estar atentos a contener cualquier situación de disturbio que se quiera presentar”, agregó Guillén.

El evento del traspaso se realizará el próximo 8 de mayo, a las 11 a. m., en el INS Estadio (denominación oficial por patrocinio).

Las entradas para asistir al acto de traspaso de poderes en el que el mandatario Rodrigo Chaves entregará la banda presidencial a Laura Fernández, estarán disponibles a partir del 28 de abril, a apartir de las 12:00 m.d.

Así lo informó la Comisión del Traspaso en una conferencia de prensa, este lunes. Según indicaron, la plataforma donó el servicio a la Comisión y habilitará 27 mil boletos.