Política

Gobierno desmiente asueto por inicio del Mundial 2026

Este próximo jueves inicia el Mundial 2026 con el juego inaugural entre México contra Sudáfrica a la 1 p. m.

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Por Sebastián Sánchez
Presidencia desmiente supuesto asueto por inicio del Mundial 2026.
Presidencia desmiente supuesto asueto por inicio del Mundial 2026. (Presidencia/Presidencia)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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