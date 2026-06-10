Gobierno desmiente asueto por inicio del Mundial 2026

La Presidencia de la República desmintió que la mandataria Laura Fernández firmara un decreto para autorizar asueto este próximo jueves 11 de junio, por la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.

Según el gobierno, la imagen circula en redes sociales y chats de Whatsapp, pero “es completamente falsa”.

El asueto desmentido señalaba que este “evento deportivo de carácter mundial despierta gran interés y pasión en la población costarricense (...). Durante ese día, las instituciones públicas no laborarán”.

Este próximo jueves inicia la justa mundial con el juego inaugural entre México contra Sudáfrica a la 1 p. m. La selección de Costa Rica no participará del evento dado que no calificó en las eliminatorias de Concacaf disputadas en la segunda mitad del 2025.