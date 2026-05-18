Política

Gobierno desconvoca proyecto que trasladaría comunidad del cantón de Alajuela a Belén

Propuesta del gobierno tiene el apoyo de la Municipalidad de Belén, pero el alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, y la fracción de Liberación Nacional se pronunciaron en contra

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas

El gobierno de Laura Fernández desconvocó este lunes 18 de mayo el proyecto de ley que pretende modificar el límite entre los cantones de Alajuela y Belén y, por consiguiente, entre las provincias de Alajuela y Heredia. Esta iniciativa enfrenta a dos ayuntamientos y podría generar conflictos en el plenario legislativo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelaBelénGobiernoAsamblea Legislativa
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.