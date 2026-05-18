Gobierno desconvoca proyecto que trasladaría comunidad del cantón de Alajuela a Belén

El gobierno de Laura Fernández desconvocó este lunes 18 de mayo el proyecto de ley que pretende modificar el límite entre los cantones de Alajuela y Belén y, por consiguiente, entre las provincias de Alajuela y Heredia. Esta iniciativa enfrenta a dos ayuntamientos y podría generar conflictos en el plenario legislativo.

Se trata del expediente 24.625, propuesto por el Poder Ejecutivo durante la administración Chaves Robles y que había sido convocado por el actual gobierno para ser votado en sesiones extraordinarias. La iniciativa busca que parte de la localidad de San Vicente deje de pertenecer a Alajuela y pase a formar parte de Belén, sin embargo, ambos ayuntamientos tienen posiciones absolutamente contrarias al respecto.

Mientras la gobernante local de Belén, Zeneida Chaves, respalda la propuesta; el alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, se posiciona absolutamente en contra, con el respaldo del Concejo Municipal alajuelense e, incluso, de la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN).

La zona marcada de amarillo corresponde a la comunidad de San Vicente, el territorio en disputa entre la Municipalidad de Alajuela y la de Belén. (Roger Bolaños Vargas/Google Maps)

La alcaldesa belemita dijo a Amelia Rueda que cuenta con los votos en la Asamblea Legislativa para la aprobación del proyecto.

No obstante, Thompson afirmó que cuenta con el apoyo de la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) para presentar una consulta de constitucionalidad ante la Sala IV si la propuesta es aprobada en Cuesta de Moras.

El argumento del alcalde es que el proyecto modificaría los límites entre provincias, ya que ambos cantones pertenecen a provincias distintas.

“La modificación de límites provinciales requiere un trámite especial, que incluye la posibilidad de hacer un plebiscito, igual que cuando se va a crear una nueva provincia, de acuerdo con resoluciones de la Sala Constitucional. Por eso, el procedimiento que se está haciendo no es el correcto”, detalló el gobernante local.

Para modificar los límites entre provincias habría que hacer una reforma a la Constitución Política. Por eso, en el pasado el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) advirtió de que este proyecto es inconstitucional.

Según Thompson el proyecto de ley fue impulsado por el exalcalde de Belén y exdiputado Horacio Alvarado, y se trata de “un compromiso del gobierno anterior (la administración Chaves Robles) con don Horacio”.

Datos de noviembre del 2024 muestran que San Vicente contaba con una población de 254 habitantes, que dependen en gran medida de Belén para la atención de servicios públicos.

Con esta modificación, el distrito de San Rafael de Alajuela perdería parte de su territorio, reduciéndose de 19,34 km² a 19 km², mientras que el cantón de Belén vería su extensión territorial incrementada de 12,38 km² a 12,72 km².