Política

Choque por límites: municipalidades de Alajuela y Belén se enfrentan por traslado de San Vicente de un cantón a otro

Iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo tienen la rotunda oposición del alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, y el Concejo de ese municipio, pero el apoyo del gobierno local de Belén

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Por Roger Bolaños Vargas

Las municipalidades de Alajuela y de Belén tienen posiciones absolutamente contrarias con respecto al proyecto de ley que pretende modificar el límite entre ambos cantones y, por consiguiente, entre las provincias de Alajuela y Heredia.








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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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