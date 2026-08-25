Política

Gobierno de Laura Fernández prevé cerrar 2030 con crecimiento económico de 3,9%, por debajo del 4,6% de 2025

El Gobierno se propone reducir la pobreza y el desempleo durante el periodo, además de bajar la tasa de homicidios, que atribuye en buena medida al impacto del crimen organizado y el narcotráfico

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Añadir La Nación como fuente preferida en
La presidenta Laura Fernández presentó este martes el plan de gobierno de su administración, para el periodo 2027-2030.
La presidenta Laura Fernández presentó este martes el plan de gobierno de su administración, para el periodo 2027-2030. (Captura de pantalla /La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Plan Nacional de DesarrolloLaura FernándezCrecimiento económico
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.