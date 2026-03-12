Política

Giro inesperado tumba proyecto para trasladar aporte del Banco Popular a pensiones de la CCSS

Tres diputadas cambiaron su voto y, con ello, hundieron la iniciativa de ley enfocada a fortalecer la pensiones del IVM

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Las diputadas Kattia Rivera, Ada Acuña y Rosaura Méndez, revirtieron su voto sobre el proyecto para trasladar a la CCSS el 0,25% del aporte patronal que va al Banco Popular.
Las diputadas Kattia Rivera, Ada Acuña y Rosaura Méndez, revirtieron su voto sobre el proyecto para trasladar a la CCSS el 0,25% del aporte patronal que va al Banco Popular. (Diseño Canva/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Banco PopularIVMPensionesAlejandro PachecoKattia Rivera
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.